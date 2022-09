Всі бажаючі можуть поповнити свою бібліотеку.

Магазин Epic Games Store продовжує залучати аудиторію за рахунок роздач ігор. Зараз в сервісі можна безкоштовно отримати Hundred Days і набір предметів для Realm Royale Reforged. Акція триватиме до 15 вересня, 18:00 за київським часом. Потім почнеться роздача відразу двох пригодницьких проектів — Spirit of the North і The Captain.

Детальніше про безкоштовні ігри в Epic Games Store

Hundred Days — це симулятор виноробства від студії Broken Arms Games. У проекті поєднуються механіки землеробства і управління підприємством. Користувачам належить готувати грунт, садити виноград, стежити за ним і збирати урожай. Потім необхідно створювати різні напої, давати назви продукції і продавати її. Виручений прибуток можна витратити на подальший розвиток виноробні. В Steam Hundred Days отримала 597 відгуків, 78% з яких позитивні.

Realm Royale Reforged — це умовно-безкоштовна королівська битва від студії Heroic Leap Games і видавництва Hi-Rez Studios. У проекті користувачі в одиночному або командному режимі б'ються на великій карті, щоб вижити і перемогти. Основні особливості гри — це наявність класів персонажів, можливість створювати зброю і застосування здібностей героїв в бою. Безкоштовний набір в Epic Games Store включає вигляд вбивці "Вістря смерті", скін курчати "Берсеркур" і скакуна Ногарда.

