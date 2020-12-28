На майданчику цифрової дистрибуції Epic Games Store гравці можуть отримати безкоштовно симулятор виживання – Stranded Deep. Роздача гри закінчиться 29 грудня о 18:00 за київським часом.
Трейлер Stranded Deep
Про що Stranded Deep
Дія Stranded Deep розгортається на острові в Тихому океані. Грати належить за людину, що вижила після аварії літака. Герою потрібно буде створювати інструменти з каменів і палиць, шукати їстівні рослини і ловити рибу. Однак крім труднощів виживання, на острові повно й інших небезпек.
Нагадуємо, що Epic Games запустила масштабну роздачу ігор ще 17 грудня. За цей час користувачі отримали наступні інтерактивні проекти:
- Cities Skylines;
- Oddworld: New 'n' Tasty;
- The Long Dark;
- Defense Grid;
- Alien: Isolation;
- Metro 2033 Redux;
- Tropico 5;
- Inside;
- Darkest Dungeon;
- My Time In Portia;
- Night in the Woods.
Акція триватиме до 31 грудня. Яка саме гра потрапить в роздачу користувачі будуть дізнаватися щодня о 18:00. А на те, щоб забрати її собі в колекцію відводиться 24 години.