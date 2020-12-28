Роздача Stranded Deep триватиме всього добу / фото Beam Team Games

На майданчику цифрової дистрибуції Epic Games Store гравці можуть отримати безкоштовно симулятор виживання – Stranded Deep. Роздача гри закінчиться 29 грудня о 18:00 за київським часом.

Трейлер Stranded Deep

Про що Stranded Deep

Дія Stranded Deep розгортається на острові в Тихому океані. Грати належить за людину, що вижила після аварії літака. Герою потрібно буде створювати інструменти з каменів і палиць, шукати їстівні рослини і ловити рибу. Однак крім труднощів виживання, на острові повно й інших небезпек.

Нагадуємо, що Epic Games запустила масштабну роздачу ігор ще 17 грудня. За цей час користувачі отримали наступні інтерактивні проекти:

  • Cities Skylines;
  • Oddworld: New 'n' Tasty;
  • The Long Dark;
  • Defense Grid;
  • Alien: Isolation;
  • Metro 2033 Redux;
  • Tropico 5;
  • Inside;
  • Darkest Dungeon;
  • My Time In Portia;
  • Night in the Woods.

Акція триватиме до 31 грудня. Яка саме гра потрапить в роздачу користувачі будуть дізнаватися щодня о 18:00. А на те, щоб забрати її собі в колекцію відводиться 24 години.

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Автор: Сергій Коршунов