Забрати Dandara: Trials of Fear Edition можна до 4 лютого.

У магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася роздача інді-платформера Dandara: Trials of Fear Edition. Отримати гру безкоштовно можна до 4 лютого.

Трейлер Dandara: Trials of Fear Edition

Про що Dandara: Trials of Fear Edition

Dandara: Trials of Fear Edition – це двомірний піксельний платформер-метроїдванія від студії Long Hat House. Дії гри розгортаються в світі Солі, повному містичних істот, які загрожують тутешнім мешканцям. Врятувати їх від небезпек може головна героїня – Дандара.

Гравцеві потрібно буде досліджувати світ, зустрічати різних персонажів та битися з ворогами.

Dandara: Trials of Fear Edition вийшла у 2018 році на консолі, смартфони та ПК, і отримала понад 87% позитивних відгуків в Steam.

Наступною грою в роздачі від Epic Games Store стане For The King – складна суміш стратегії, покрокових боїв та елементів roguelike.

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Автор: Сергій Коршунов