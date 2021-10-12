Стрибок віри не спрацював.

Як і багато інших ігор з великими відкритими світами, Far Cry 6 наповнена "великодками". Користувачі поступово вивчають тропічні простори Яри і знаходять деякі з них. Нещодавно автор YouTube-каналу Indo-J виявив у свіжому шутері Ubisoft відсилання до Assassin's Creed. Воно одночасно кумедне і трохи знущальне.

Щоб відшукати "великодку", необхідно відправитися на північ острова "Ісла-Сантуаріо", як і показано в ролику нижче. У цій частині світу можна побачити високу вежу з колонами і арками. Забратися на її вершину допоможуть сходи. На останньому поверсі будівлі присутня дерев'яна кладка, яка імітує балки на вежах з ранніх Assassin's Creed. Якщо стати на неї, то пролунає характерний крик орла. Цей звук з AC повідомляє, що можна зробити стрибок віри.

У Far Cry 6 розробники навіть підготували стіг сіна, який нібито повинен пом'якшити падіння. Альтаїра, Еціо та інших асасинів він завжди рятував. Саме тому в шутері теж хочеться пірнути вниз. Але якщо впасти на сіно, то персонаж просто помре. Напевно автори вирішили показати, що правила Assassin's Creed в Far Cry 6 не працюють — навіть стрибок віри в солому.

Детальніше про Far Cry 6

Сюжет гри присвячений боротьбі проти Антона Кастільо. Дані Рохес приєднається до опору і спробує повалити правителя.

У проекті реалізований великий відкритий світ з безліччю активностей. До них відносяться диверсійні місії, порятунок революціонерів, зачистка аванпостів та інше.

Far Cry 6 — це перша гра серії, де є повноцінне місто. Користувачі можуть ховати зброю і вільно пересуватися по ньому, не привертаючи уваги солдатів. А ще битви серед густої забудови повинні відчуватися інакше в порівнянні з сутичками в природних умовах.

Far Cry 6 вийшла 7 жовтня на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Автор: Назар Степорук