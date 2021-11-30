Користувач створив дизайн для своєї машини, який розробники порахували неприпустимим.

Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом AllThingsRacing розповів цікаву історію про свого друга. Той вирішив пожартувати над диктатурою в Північній Кореї в гоночній грі Forza Horizon 5. За це користувача заблокували на вісім тисяч років.

AllThingsRacing показав, за що його друг отримав таку сувору заборону. Він створив дизайн для автомобіля з логотипом KFC, фотографією Кім Чен Ина і декількома рекламними написами. Таким способом користувач вирішив висміяти диктаторський режим в Північній Кореї. Образи і ненормативну лексику друг AllThingsRacing не застосовував, але розробники все одно заблокували його в Forza Horizon 5 до 31 Грудня 9999 року.

Важливо відзначити, що бан видала Turn 10 Studios, а не Playground Games, яка створила проект. Саме ця команда стежить за дотриманням внутрішніх правил у грі. У співтоваристві Forza Horizon 5 існує думка, що користувачів нерідко блокують без явної причини. Наприклад, нещодавно один художник теж отримав заборону на вхід в проект до 9999 року. Причиною стали картинки намальованих дівчат з відвертим декольте, але без оголених частин тіла. Оскаржити блокування не можна, і це не подобається аудиторії.

Коротко про Forza Horizon 5

Гра переносить користувачів у відкритий світ Мексики і дозволяє взяти участь в гоночному фестивалі. Розробники реалізували карту з 11 біомами, динамічну зміну погодних умов і багатий автопарк з можливістю покращувати машини.

Forza Horizon 5 включає безліч активностей. У ній є сюжетні місії, заїзди всіх видів, трюки, пошук пам'яток і так далі. Змагатися можна як з ботами, так і з реальними людьми.

Проект Playground Games відмітився найкращими оцінками в цьому році. На Metacritic (версія для Xbox Series X) він отримав 92 бали після 96 рецензій.

Автор: Назар Степорук