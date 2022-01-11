Свіжі деталі з'явилися завдяки сінгапурському рейтинговому агентству.

Реліз Horizon Forbidden West поступово наближається, тому грі почали присвоювати віковий рейтинг. Сінгапурське агентство поставило проекту Guerrilla Games і Sony позначку 16+. У своєму вердикті організація поділилася деякими цікавими деталями майбутнього пригодницького екшена.

Читайте такожЗахідні племена повинні об'єднатися: вийшов новий трейлер Horizon Forbidden WestЯк передає портал Twisted Voxel з посиланням на першоджерело, в Horizon Forbidden West з'являться згадки одностатевих шлюбів. Елой вступати у відносини не зможе, а ось інші персонажі будуть згадувати своїх партнерів. Наскільки сильно на цьому планують акцентувати увагу користувачів, належить дізнатися після виходу гри.

В описі також згадуються швидкі битви. Коли Елой або вороги людського походження отримують поранення, на екрані з'являються цівки крові. А ось на самих бійцях вона не відображається. Окремі сцени показують, як людей ранять стрілами і проколюють списами. Але найцікавіше, що серед противників згадуються "інопланетні монстри". Звідки вони візьмуться в проекті, поки невідомо.

Подробиці Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшена у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного строю, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишиться мисливиця з племені Нора — Елой. Вона відправиться на західне узбережжя колишніх США і зіткнеться там з новими роботами і загрозами. У другій частині також з'явиться можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

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