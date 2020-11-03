Сьогодні портал Humble Bundle влаштував безкоштовну роздачу Steam-ключів для двомірної піксельної стратегії Kingdom: Classic. Акція триватиме до 9 листопада.
Про що Kingdom: Classic
Kingdom: Classic – це суміш пригодницького 2D-симулятора і стратегії з піксельною графікою. Гравець в ролі короля досліджує свої володіння, шукає артефакти, перетворює селян в своїх підданих та захищає королівство від злісних істот.
Трейлер Kingdom: Classic
Гра вийшла у 2015 році та була високо оцінена як критиками, так і користувачами. В Steam у Kingdom: Classic понад 5 тисяч відгуків. З них 88% позитивних.
Отримати Kingdom: Classic безкоштовно можна на сторінці гри в Humble Bundle.
Нагадаємо, до 5 листопада в магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store користувачі можуть забрати безкоштовно дві гри: хоррор Blair Witch, а також однойменний пригодницький екшн за мотивами фільму "Мисливці за привидами".
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