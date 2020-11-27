Незважаючи на чисельну перевагу, перекупнику вдалося відбитися від нападників.

Запуск PlayStation 5 по всьому світу проходить з великим ажіотажем. Першу партію консолей нового покоління змели з полиць ще в день старту продажів, 19 листопада. Але деякі заповзятливі користувачі вирішили перепродувати консолі в кілька разів дорожче.

Однак у Канаді такі люди все частіше стають жертвами грабіжників, повідомляє телеканал Global News.

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Так один з мешканців Британської Колумбії (Канада) привіз свою консоль на автостоянку на зустріч з потенційним покупцем. Але там на нього чекало троє грабіжників. Один з них бризнув в обличчя власнику консолі перцевим балончиком, схопив коробку з PlayStation 5 і всі троє почали тікати.

Перекупник не розгубився, він встиг схопити грабіжника з консоллю і зав'язалася бійка. Двоє подільників занадто пізно зрозуміли, що їх спільник з консоллю не зміг втекти і поспішили до нього на допомогу.

За допомогою все того ж балончика їм вдалося відбити напарника й втекти. Однак PlayStation 5 вкрасти так і не вийшло. Всю цю ситуацію зняла камера автомобільного реєстратора.

Нагадаємо, в Канаді це вже не перший випадок, коли грабіжники нападають на перекупників консолей нового покоління. Минулого тижня поліція Торонто повідомила про кілька пригод, коли продавців PlayStation 5 та Xbox Series X грабували, погрожуючи зброєю.

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Автор: Сергій Коршунов