Реліз незвичайної стрічки відбудеться у 2025 році. Фільм уже чекають на кінофестивалі в Лондоні.

Ми отримали фільм, повністю знятий у GTA Online до виходу Grand Theft Auto 6.

Незвичайний документальний фільм, знятий цілком у віртуальному просторі Grand Theft Auto Online, готується до прем'єри в американських кінотеатрах.

Проєкт розповідає про двох акторів, Сема Крейна та Марка Оостервіна, які через карантин під час пандемії COVID-19 залишилися без роботи. Від безвиході вони вирішують поставити п'єсу Шекспіра у світі відеоігор.

Фільм став удостоєний нагороди журі на фестивалі South by Southwest, і отримавши високі оцінки критиків, привернув увагу компанії Mubi. Вона придбала права на його кінотеатральний показ у США і глобальні права на потокове мовлення.

Сюжет фокусується на спробах Сема і Марка перенести своє театральне мистецтво в жорстокий і хаотичний світ GTA Online. Їхній задум поставити Гамлета в такому незвичному форматі здається водночас зухвалим і захопливим.

Під назвою Grand Theft Hamlet фільм отримав визнання за оригінальність ідеї та гармонійне поєднання гумору з глибокими роздумами про роль мистецтва і прагнення до самовираження в непрості часи.

Глядачеві доведеться спостерігати за тим, як Сем і Марк намагаються репетирувати у світі, де їх постійно відволікають і навіть вбивають інші гравці. Фрази на кшталт: "Не можна зупиняти постановку через те, що хтось загинув" стають для них буденністю. Незважаючи на технічні обмеження гри, нетравматичні рухи ігрових моделей, несинхронізовані голоси і хаотичність того, що відбувається, вони наполегливо рухаються до своєї мети.

Фільм також розкриває особисті переживання героїв. Сем поступово стає одержимим проєктом, віддаляючись від сім'ї, в той час як Марк бореться з самотністю і невизначеністю майбутнього. Їхня подорож перетворюється на своєрідний квест із пошуку себе та свого місця в новому світі.

Додатковим підтвердженням успіху фільму стали повністю розпродані квитки на його показ у рамках Лондонського кінофестивалю BFI.

Театральний реліз фільму заплановано на березень 2025 року, і очікується, що він приверне увагу як любителів класичного мистецтва, так і шанувальників відеоігор.

Нагадаємо, що раніше актор Джош Гатчерсон, головний актор екранізації серії ігор Five Nights at Freddy's, розкрив деталі про сиквел фільму про смертельно небезпечних аніматроніків. За словами актора, картина стане набагато масштабнішою і страшнішою, творці хочуть розширити світ Фредді Фазбера.

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