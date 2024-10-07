Головний актор першого фільму обіцяє масштабну і моторошну картину.

Фільм за відомою ігровою франшизою Five Nights at Freddy's отримає сиквел. Друга частина обіцяє нових аніматроніків та розширення всесвіту.

Джош Гатчерсон, зірка фільму Five Nights at Freddy's, розповів, що друга частина буде набагато масштабнішою і страшнішою, ніж перша. В інтерв'ю для Esquire, Гатчерсон поділився, що в продовженні будуть високі ставки і з'являться нові аніматроніки, а всесвіт Фредді значно розшириться.

Гатчерсон зазначив, що команда намагається знайти баланс між розширенням світу і збереженням опрацьованих персонажів. За його словами, світ Five Nights at Freddy's настільки незвичайний, що важливо зберегти щирі емоції героїв, щоб фанати залишилися задоволені. Друга частина обіцяє бути ще більш лякаючою і захопливою.

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Актор також підкреслив, що йому дуже подобається працювати над цим проектом, і можливості його персонажа, Майка, здаються йому нескінченними. На запитання про третій фільм Гатчерсон відповів, що зараз команда зосереджена на другому фільмі, але в майбутньому можливе продовження.

Universal Pictures і Blumhouse Productions анонсували сиквел ще у квітні на CinemaCon. Перша частина Five Nights at Freddy's стала другим найуспішнішим дебютом серед фільмів за відеоіграми у США, поступившись лише анімаційній адаптації Super Mario Bros. від Nintendo та Illumination. Детальніше про фільм можна почитати в нашій рецензії.

Нагадаємо, що нещодавно вийшов документальний фільм про створення S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl в умовах війни в Україні. Хронометраж стрічки склав півтори години.

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