Станції підземки отримали назви на честь ексклюзивних ігор PlayStation.

Вже завтра, 19 листопада, в Україні та інших європейських країнах відбудеться старт продажів консолей нового покоління – PlayStation 5. На честь запуску компанія Sony влаштовує масштабні PR-акції по всьому світу. Так Лондоні перейменували кілька станцій метро, а таблички біля входу до станції Oxford Circus замінили фірмовими символами PlayStation – коло, квадрат, хрест і трикутник.

Про це повідомив британський аккаунт PlayStation у Твіттері.

Це тимчасовий ребрендинг лондонського метрополітену і вже за 48 годин повернуться старі назви станцій, передає видання The Verge.

Станцію Mile End перейменували в Miles End, що стало відсиланням до нової ексклюзивної гри для PS5 – Spider-Man Miles Morales.

Станція Lancaster Gate отримала назву Ratchet & Clankaster Gate – відсилання до майбутнього ексклюзиву Ratchet & Clank: Rift Apart.

Станцію Seven Sisters назвали Gran Turismo 7 Sisters – відсилання до гоночного симулятора Gran Turismo 7 від внутрішньої студії Sony.

Станцію West Ham перейменували в Horizon Forbidden West Ham – на честь майбутнього екшену Horizon Forbidden West.

Користувачі в Твіттері помітити, що один з оновлених логотипів метро в стилі PlayStation виявився за два кроки від магазину Microsoft – головного конкурента Sony на консольному ринку.

За даними The Verge, нові логотипи метро в Лондоні залишаться до 16 грудня.

Нагадаємо, офіційна вартість PlayStation 5 в Україні: 13 499 грн за Digital Edition та 16 799 грн за консоль з дисководом. Однак першу партію в нашій країні розкупили за попереднім замовленням ще до виходу.

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Автор: Сергій Коршунов