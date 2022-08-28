Йдеться про проект Dex.

CD Projekt RED у своєму магазині GOG.com нерідко влаштовує роздачі ігор. Цього разу на честь розпродажу в сервісі дарують RPG в анутражі кіберпанку Dex. Пропозиція актуальна до 29 серпня, 16:00 за київським часом, тому варто поквапитися.

Dex розробила студія Dreadlocks, а видати гру допомогла Techland. У проекті поєднуються дослідження двомірного світу, битви і похмура атмосфера майбутнього. Користувачам належить зануритися в футуристичне місто Харбор Прайм, обзавестися союзниками і знищити несправедливу соціальну систему. Головна особливість сюжету — це нелінійність і рішення з наслідками.

А що стосується розпродажу, то він триватиме до 5 вересня. В рамках акції представлено понад 3500 товарів. Знижки на ігри та доповнення досягають 90%.

Відео дня

Кращі пропозиції на розпродажі в GOG

Disco Elysium — The Final Cut — 6,47 долара;

Inscryption — 9,09 долара;

Shadow Warrior 3 — 13,49 долара;

Prey: Digital Deluxe Edition — 9,99 долара;

Dying Light: Definitive Edition — 6,34 долара;

Wasteland 3: Colorado Collection — 8,01 долара;

Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition — 11,99 долара;

Mafia: Definitive Edition — 6,99 долара;

Deus Ex: Mankind Divided — Digital Deluxe Edition — 3,22 долара;

Batman: Arkham Knight Premium Edition — 8,74 долара;

Dragon Age: Origins-Ultimate Edition — 4,99 долара;

Dragon's Dogma: Dark Arisen — 2,54 долара.

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