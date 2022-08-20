Проекти вітчизняних студій можна придбати в магазині зі знижкою до 90%.

Польська студія CD Projekt RED, яка відома завдяки "Відьмаку 3" та Cyberpunk 2077, вирішила відзначити День Незалежності України. Вона організувала тематичний розпродаж у своєму магазині GOG.com. Всі бажаючі можуть придбати проекти вітчизняних розробників з великою знижкою до 25 серпня.

"Відкрийте для себе ігри від українських розробників — тут ви знайдете ігри на будь-який смак, від улюблених постапокаліптичних серій до знаменитих на весь світ детективних історій і багато іншого!", — сказано в описі акції.

На розпродажі представлено понад півсотні проектів та доповнень до них зі знижками до 90%. В окреме вікно винесені бестселери від українських розробників. Сюди відносяться всі частини S.T.A.L.K.E.R., серія Cossacks і Sherlock Holmes Chapter One.

Кращі акційні проекти

Ostriv — 11,24 долара;

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky — 2,99 долара;

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl — 4,49 долара;

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat — 4,49 долара;

American Conquest + Fight Back — 1,05 долара;

ATOM RPG: Post-apocalyptic indie game — 6,99 долара;

Cossacks 3 — 5,03 долара;

Cossacks II Anthology — 1,32 долара;

Cossacks Anthology — 2,20 долара;

Heroes of Annihilated Empires — 1,05 долара;

The Testament of Sherlock Holmes — 2,19 долара;

Party Hard — 2,04 долара;

Party Hard 2 — 4,19 долара.

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