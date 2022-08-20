Польська студія CD Projekt RED, яка відома завдяки "Відьмаку 3" та Cyberpunk 2077, вирішила відзначити День Незалежності України. Вона організувала тематичний розпродаж у своєму магазині GOG.com. Всі бажаючі можуть придбати проекти вітчизняних розробників з великою знижкою до 25 серпня.
"Відкрийте для себе ігри від українських розробників — тут ви знайдете ігри на будь-який смак, від улюблених постапокаліптичних серій до знаменитих на весь світ детективних історій і багато іншого!", — сказано в описі акції.
На розпродажі представлено понад півсотні проектів та доповнень до них зі знижками до 90%. В окреме вікно винесені бестселери від українських розробників. Сюди відносяться всі частини S.T.A.L.K.E.R., серія Cossacks і Sherlock Holmes Chapter One.
Кращі акційні проекти
- Ostriv — 11,24 долара;
- S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky — 2,99 долара;
- S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl — 4,49 долара;
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat — 4,49 долара;
- American Conquest + Fight Back — 1,05 долара;
- ATOM RPG: Post-apocalyptic indie game — 6,99 долара;
- Cossacks 3 — 5,03 долара;
- Cossacks II Anthology — 1,32 долара;
- Cossacks Anthology — 2,20 долара;
- Heroes of Annihilated Empires — 1,05 долара;
- The Testament of Sherlock Holmes — 2,19 долара;
- Party Hard — 2,04 долара;
- Party Hard 2 — 4,19 долара.