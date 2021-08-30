На дебютних кадрах можна побачити як головних героїв, так і монстрів з майбутньої картини.

У мережі з'явилися дебютні кадри з майбутньої екранізації гри Resident Evil. Фільм з підзаголовком Welcome to Raccoon City вийде у листопаді 2021 року.

Перші фото опублікував портал IGN. На них можна побачити головних героїв стрічки – Леона Кеннеді та Клер Редфілд. Їх зіграли Еван Джогіа ("Zомбіленд: Контрольний постріл") та Кая Скоделаріо, відома за фільмом "Пірати Карибського моря: Помста Салазара".

У стрічці також знялися:

Ханна Джон-Кеймен ("Людина-мураха і Оса") в ролі Джилл Валентайн;

Роббі Амелл ("Завантаження") в ролі Кріса Редфілда;

Том Хоппер ("Академія Амбрелла") в ролі Альберта Вескера;

Ніл Макдонаф ("Відчайдушні домогосподарки") в ролі Вільяма Біркіна.

Про сюжет Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Дії картини розгорнуться у 1998 році. Нова екранізація буде заснована на перших двох частинах Resident Evil, і розповість про початок зомбі-епідемії в місті Раккун-Сіті. За словами режисера і сценариста стрічки Йоганнеса Робертса ("Синя безодня", "По той бік дверей"), стрічка буде більш тісно пов'язана з іграми, на відміну від попередніх кіноадаптацій.

В інтерв'ю IGN режисер розповів про важкий пошук відповідних акторів на роль персонажів.

"Це не просто косплеєри, у яких точно такі ж зачіски і костюми, як у персонажів. Нам було важливо знайти людей, які б втілювали дух і енергію цих героїв", – зазначив Йоханнес Робертс.

За словами режисера, найважчим виявився пошук актора на роль Леона Кеннеді, оскільки в характері персонажа повинні були поєднуватися "гумор і втома".

Ще одним персонажем майбутнього фільму стане Ліза Тревор, дочка архітектора, який побудував маєток Спенсера, де і розгорнуться основні події стрічки. Дівчина стала жертвою експериментів корпорації Umbrella. Її в образі мутанта можна побачити на фото нижче.

Нагадаємо, спочатку прем'єра Resident Evil: Welcome to Raccoon City повинна була відбутися 3 вересня. Однак незабаром її перенесли. У США стрічка вийде в прокат 24 листопада. Коли саме фільм покажуть в Україні – невідомо.

Автор: Сергій Коршунов