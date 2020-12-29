Кінокомпанія Sony Pictures оголосила про закінчення зйомок нової екранізації хоррора Resident Evil. Головну роль у стрічці виконала зірка блокбастера "Пірати Карибського моря: Помста Салазара", Кая Скоделаріо.
Про це компанія повідомила у Твіттері.
Подробиці фільму Resident Evil
За словами режисера і сценариста стрічки Йоганнеса Робертса ("Синя безодня","По той бік дверей"), нова екранізація буде тісно пов'язана з іграми. Дії картини розгорнуться у 1998 році. Фільм, як і перші дві частини гри Resident Evil розповість про початок зомбі-епідемії у вигаданому місті Раккун-Сіті.
У фільмі знялися:
Кая Скоделаріо в ролі Клер Редфілд;
Роббі Амелл ("Завантаження") в ролі Кріса Редфілда;
Ханна Джон-Кеймен ("Людина-мураха і Оса") в ролі Джилл Валентайн;
Еван Джогіа ("Zомбіленд: контрольний постріл") в ролі Леона Кеннеді;
Том Хоппер ("Академія Амбрелла") в ролі Альберта Вескера;
Ніл Макдонаф ("Відчайдушні домогосподарки") в ролі Вільяма Біркіна;
Нагадуємо, що раніше екранізацією гри Resident Evil займався режисер Пол У. С. Андерсон. Він зняв 6 фільмів з Мілою Йовович у головних ролях. Ці стрічки загалом зібрали понад $1,2 мільярда в прокаті. Після цього Андерсон і Йовович переключилися на екранізацію іншої ігрової франшизи – Monster Hunter.
Також нещодавно Netflix анонсував серіал за мотивами Resident Evil. В шоу буде 8 епізодів, а сюжет розгорнеться у двох часових лініях.