Творці шоу побудували стильні декорації довоєнних США.

У мережу потрапили нові фотографії зі знімального майданчика другого сезону серіалу Fallout від Amazon. На них можна побачити елементи декорацій ще однієї знакової локації з Fallout: New Vegas - аеропорту Маккарран (у реальності - аеропорт імені Гаррі Ріда).

Знімками поділився користувач Reddit під ніком PesoPistola. На фото - елементи інтер'єру довоєнного аеропорту: табло вильотів, стійки багажу, моделі літаків, покажчики з написом Travel Services та ігрові автомати. Сцена, ймовірно, відображає довоєнний стан Маккаррана, а не його вигляд за часів, коли він став притулком для солдатів НКР.

Окрему увагу користувачі звернули на те, що в оформленні декорацій використовували реальні бренди, як-от American Express, Western Union і Trans World Airlines, а не вигадані аналоги зі всесвіту Fallout. Автор витоку припустив, що це стандартні реквізитні елементи, які надалі будуть доопрацьовані на стадії постпродакшену.

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Зйомки, за інформацією джерела, проходили з 12 по 14 квітня. Декорації почали розбирати 15 квітня.

Дати прем'єри у 2 сезону серіалу Fallout все ще немає. Якщо продовження піде за тим самим виробничим циклом, що і перший сезон, то його можна чекати ближче до 2026 року.

Раніше глава Xbox Філ Спенсер заявив, що більшості ігор не потрібна екранізація. Але це не означає, що компанія не робитиме фільми за своїми проєктами, і Fallout - один із них.

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