Житель Лос-Анджелеса зняв декорації довоєнного Лас-Вегаса.

Зйомки другого сезону серіалу Fallout набирають обертів. У мережу потрапило коротке відео зі знімального майданчика, де можна побачити довоєнний Лас-Вегас у всій його сяючій красі, ще до того, як ядерна війна перетворила його на Нью-Вегас.

Цей фрагмент опублікував фанат із Лос-Анджелеса, який проходив повз знімальний майданчик, і хоча ролик короткий, він дає нам можливість роздивитися місто до катастрофи. Нагадаємо, що перший сезон закінчився сценою, де Хенк (Кайл Маклахлен) прямує в бік Нью-Вегас.

В оригінальній грі Нью-Вегасом керував Містер Хаус, мільярдер, який помістив себе в капсулу життєзабезпечення і став майже безсмертним. Ми вже могли бачити його в серіалі в довоєнний час: у сцені, де глави провідних корпорацій обговорюють перспективи ядерної війни.

Точної дати прем'єри другого сезону Fallout поки що немає. Перший сезон вийшов через 2 роки після початку зйомок, тож продовження можна очікувати до початку 2026 року. Однак нещодавно виробничий процес серіалу був порушений пожежами в Лос-Анджелесі, через що зйомки трохи перенеслися, це може вплинути на остаточну дату прем'єри.

Раніше ми розповідали, що виконавиця головної ролі в серіалі Fallout Елла Пернелл почала грати в Fallout: New Vegas, щоб підготуватися до шоу.

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