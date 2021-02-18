У ролику можна побачити багато спецефектів та знакових персонажів серії.

Сьогодні в YouTube потрапив дебютний трейлер екранізації відомого файтинга Mortal Kombat. Прем'єра стрічки відбудеться 16 квітня 2021 року. Картина вийде одночасно в кінотеатрах і стрімінговому сервісі HBO Max.

У злитому ролику можна побачити багато спецефектів і знакових персонажів серії.

Трейлер Mortal Kombat

Незабаром після витоку в мережі був опублікований офіційний трейлер нової екранізації файтинга.

Офіційний трейлер Mortal Kombat

Про сюжет фільму Mortal Kombat

Головним героєм виступає Коул Янг – боєць MMA, якого зіграв Льюїс Тан (серіал "У пустелі смерті"). За сюжетом чаклун Шанг Цунг відкриває полювання на героя. У спробах врятуватися Янг потрапляє в храм бога грому – Рейдена. Тут він разом з іншими бійцями буде тренуватися, щоб захистити Земне царство.

У фільмі зіграли Хіроюкі Санада ("Месники: фінал"), Джо Таслім ("Рейд"), Таданобу Асано ("Тор: Рагнарек") та інші актори.

Режисер Саймон МакКуойд пообіцяв, що фільм відповідатиме духу серії кривавих файтингів. Стрічка вже отримала віковий рейтинг 17+.

Нагадаємо, що Mortal Kombat – це один з найвідоміших файтингов в світі. Перша частина гри вийшла у 1992 році. Через свою жорстокість гра привела в США до створення ESRB – спеціальної комісії, яка визначає віковий рейтинг ігор. У 1995 році за мотивами гри вийшов фільм "Смертельна битва".

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Автор: Сергій Коршунов