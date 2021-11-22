Схоже, творці картини намагаються показати, що ігри — це погано.

На заході Comic Con Russia студія "Союзмультфільм" показала перший трейлер перезапуску "Ну, постривай". Нова версія культового мультсеріалу вийде в грудні 2021 року. Центральним лиходієм в картині, як і раніше, буде Вовк, проте тепер у нього інша "погана звичка". Творці картини замінили куріння і вживання алкоголю на ігри.

Інформацією про антагоніста поділилися представники "Союзмультфільму". В їх заяві сказано: "Наш Вовк не поганий, він просто не знайшов себе в цьому світі, з поганих звичок — він геймер. У 2021 році в мультфільмах, звичайно ж, не можна розпивати спиртні напої, прикурювати від кошеня і ганятися за маленькими хлопчиками, на жаль".

Якщо відштовхуватися від повідомлення "Союзмультфільму", то ігри прирівняли до алкоголю і куріння, що зовсім неправильно. Зараз чи не кожна друга людина в світі розважається в різноманітних проектах на ПК, консолях і мобільних платформах. А творці перезапуску "Ну, постривай" показують, мовляв, вони вчиняють погано.

З міфами про ігри пора закінчувати

"Союзмультфільм" за старою звичкою показує, що не варто бути геймером. Це стародавній міф, який вже давно розвінчали.

Численні наукові дослідження довели користь від інтерактивних розваг. Наприклад, китайські фахівці з'ясували, що ігри позитивно впливають на функції мозку. Вони прискорюють обробку сигналів і покращують здібності до аналізу.

Зв'язок між жорстокими іграми і насильством теж перевірили науковими методами — він відсутня. З цієї причини прирівнювати куріння і вживання алкоголю до інтерактивних проектів абсолютно некоректно.

Автор: Назар Степорук