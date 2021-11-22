На заході Comic Con Russia студія "Союзмультфільм" показала перший трейлер перезапуску "Ну, постривай". Нова версія культового мультсеріалу вийде в грудні 2021 року. Центральним лиходієм в картині, як і раніше, буде Вовк, проте тепер у нього інша "погана звичка". Творці картини замінили куріння і вживання алкоголю на ігри.
Інформацією про антагоніста поділилися представники "Союзмультфільму". В їх заяві сказано: "Наш Вовк не поганий, він просто не знайшов себе в цьому світі, з поганих звичок — він геймер. У 2021 році в мультфільмах, звичайно ж, не можна розпивати спиртні напої, прикурювати від кошеня і ганятися за маленькими хлопчиками, на жаль".
Якщо відштовхуватися від повідомлення "Союзмультфільму", то ігри прирівняли до алкоголю і куріння, що зовсім неправильно. Зараз чи не кожна друга людина в світі розважається в різноманітних проектах на ПК, консолях і мобільних платформах. А творці перезапуску "Ну, постривай" показують, мовляв, вони вчиняють погано.
З міфами про ігри пора закінчувати
- "Союзмультфільм" за старою звичкою показує, що не варто бути геймером. Це стародавній міф, який вже давно розвінчали.
- Численні наукові дослідження довели користь від інтерактивних розваг. Наприклад, китайські фахівці з'ясували, що ігри позитивно впливають на функції мозку. Вони прискорюють обробку сигналів і покращують здібності до аналізу.
- Зв'язок між жорстокими іграми і насильством теж перевірили науковими методами — він відсутня. З цієї причини прирівнювати куріння і вживання алкоголю до інтерактивних проектів абсолютно некоректно.