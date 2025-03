Прем'єра призначена на 3 квітня.

Netflix представив трейлер аніме за Devil May Cry, прем'єра якого запланована на 3 квітня.

Історія зосередиться навколо Данте, мисливця на демонів, якому доведеться зіткнутися з темними силами, охочими прорвати кордон між людським світом і виміром демонів. Сам він навіть не усвідомлює, що саме від нього залежить доля обох світів.

У самому трейлері показана епічна нарізка демонів Данте під хіт відомого ню-метал гурту Papa Roach - Last Resort. Також у ролику вперше показали Вергілія за версією Netflix.

У створенні аніме брав участь Хідеакі Іцуно, геймдиректор Devil May Cry 3, 4 і 5, а сценарій написав Алекс Ларсен, який працював над Капітан Лазерхоук: Blood Dragon Remix. Продюсером виступить Аді Шанкар, відомий за адаптацією Castlevania від того ж Netflix.

Серед інших ігрових екранізацій до прем'єри готується другий сезон серіалу за The Last of Us, HBO показала фінальний трейлер шоу, прем'єра якого призначена на 13 квітня. Крім того, Ніл Дракманн підтвердив, що в другому сезоні вони виправили одну з головних розбіжностей з іграми.

