Тепер навіть немає вимог до дистанції між персонажами.

Під час недавнього тесту ребута Mortal Kombat з'ясувалося, що криваві добивання, або, як їх ще називають фаталіті, що стали візитівкою серії, зазнали серйозних змін. Тепер вони активуються натисканням всього трьох кнопок, а комбінація однакова для всіх персонажів в грі.

Про це розповів журналіст Kotaku, який брав участь в бета-тесті файтинга. За його словами, розробники навіть скасували вимоги до дистанції, тобто фаталіті активуються з будь-якої точки арени.

Журналіст вважає, що розробники вирішили спростити активацію фаталіті в Mortal Kombat 1, оскільки гравці рідко використовували її в попередніх частинах серії. Це рішення вже викликало безліч суперечок в мережі, особливо серед хардкорних фанатів серії, які заучували складні комбінації.

У NetherRealm поки офіційно не повідомляли про спрощення активації фаталіті в новій частині Mortal Kombat, проте слід нагадати, що подібні прості добивання з'являлися в серії і раніше. Наприклад, в Mortal Kombat 11 фаталіті можна було активувати натисканням пари кнопок після покупки спеціальних монет.

Під час бета-тесту також стало відомо, що в Mortal Kombat 1 будуть так звані Quitality – автоматичне самознищення персонажів тих гравців, які люблять виходити з матчу, відчуваючи швидку поразку, ну або якщо трапився раптовий розрив з'єднання. Ця механіка не нова, вона є в Mortal Kombat X і Mortal Kombat 11.

Mortal Kombat 1 – основні подробиці

Нова частина стане свого роду м'яким перезапуском серії, ввівши нову тимчасову лінію, де світ створений богом вогню Лю Каном. Розробники пообіцяли реалізувати кінематографічний сюжет і показати знайомих персонажів з несподіваної перспективи.

У грі буде багато різних режимів і оновлена бойова система. З'явиться також механіка камео-героїв, які стануть помічниками в боях.

Mortal Kombat 1 вийде 19 Вересня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S та Nintendo Switch. Покупці преміального видання отримають доступ до проєкту на п'ять днів раніше.

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