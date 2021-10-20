Творці картини намагаються максимально відповідати першоджерелу.

Sony Pictures Entertainment опублікувала новий ролик, присвячений майбутній екранізації Resident Evil під назвою "Обитель зла: Раккун-Сіті" (Resident Evil: Welcome to Raccoon City). На відео режисер картини Йоханнес Робертс розповідає про те, що фільм буде повністю відповідати іграм.

За словами керівника зйомок, в майбутній стрічці намагалися покадрово відтворити окремі сцени з першої і другої частин Resident Evil. Це дуже важливо, адже нова екранізація розповість про події, які призвели до зомбі-апокаліпсису. Йоханнес Робертс також підкреслив, що "Обитель зла: Раккун-Сіті" відноситься до жанру жахів. Режисер і його команда намагалися реалізувати тривожну атмосферу виживання відповідно до першоджерела.

У ролику також порівнюються епізоди з ігор і нової екранізації. Робертс показав, що багато елементів Resident Evil акуратно відтворені у фільмі. Це стосується фрагментів з проникненням в маєток Спенсера і демонстрацією поліцейської дільниці Раккун-Сіті. Навіть бургер далекобійника зроблений за рецептом з гри.

Про сюжет фільму "Обитель зла: Раккун-Сіті"

Дії картини розгорнуться в 1998 році. Нова екранізація буде заснована на перших двох частинах Resident Evil і розповість про початок зомбі-епідемії в місті Раккун-Сіті.

За словами режисера і сценариста картини Йоханнеса Робертса, стрічка буде більш тісно пов'язана з іграми, на відміну від попередніх кіноадаптацій.

Спочатку прем'єра фільму "Обитель зла: Раккун-Сіті" повинна була відбутися 3 вересня. Однак незабаром її перенесли перший раз, а потім другий — на 2 грудня.

Автор: Назар Степорук