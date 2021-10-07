Реліз картини на великих екранах відбудеться 2 грудня 2021 року.

Sony Pictures Entertainment поділилася першим трейлером нової екранізації ігрової серії хорорів Resident Evil. Вона отримала назву "Обитель зла: Раккун-Сіті "(Resident Evil: Welcome to Raccoon City) і вийде 2 грудня поточного року в кінотеатрах, про що повідомили в свіжому ролику. Цифровий реліз, мабуть, поки не передбачений.

На початку трейлера показано, як Клер Редфілд прибула в Раккун-Сіті. Вона їхала автостопом, і по дорозі водій збив заражену жінку. Потім глядачам продемонстрували зустріч дівчини зі своїм братом Крісом, Альберта Вескера і початок зомбі-апокаліпсису в місті. Ролик також містить кадри з головними подіями першої та другої частин Resident Evil. Мова про операцію в особняку Спенсера і спробах дуету Леона Кеннеді і Клер Редфілд вижити в поліцейській дільниці Раккун-Сіті.

Ролі в картині "Обитель зла: Раккун-Сіті" виконали:

Ханна Джон–Кеймен — Джилл Валентайн;

Роббі Амелл — Кріс Редфілд;

Том Хоппер — Альберт Вескер;

Ніл Макдонаф — Вільям Біркін;

Еван Джогіа — Леон Кеннеді;

Кая Скоделаріо — Клер Редфілд.

Про сюжет фільму "Обитель зла: Раккун-Сіті"

Дії картини розгорнуться в 1998 році. Нова екранізація буде заснована на перших двох частинах Resident Evil, і розповість про початок зомбі-епідемії в місті Раккун-Сіті. За словами режисера і сценариста картини Йоханнеса Робертса ("Синя безодня", "По той бік дверей"), стрічка буде більш тісно пов'язана з іграми, на відміну від попередніх кіноадаптацій.

Нагадаємо, спочатку прем'єра "Обитель зла: Раккун-Сіті" повинна була відбутися 3 вересня. Однак незабаром її перенесли перший раз, а тепер другий — на 2 грудня.

Автор: Назар Степорук