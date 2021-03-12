За проходження кожного розділу "Бойового пропуску" геймери отримуватимуть ексклюзивний стиль для своїх танків.

У командній багатокористувацькій онлайн-грі World of Tanks стартував новий сезон "Бойового пропуску" з особливими нагородами, серед яких антарктичні стилі. Сезон триватиме три місяці і закінчиться 15 червня.

"У "Бойовому пропуску" ми поліпшили вже вподабані гравцями механіки і додали нові нагороди", – говорить Максим Чувалов, глобальний паблішинг-директор World of Tanks.

Як повідомляють у Wargaming, в новому "Бойовому пропуску" буде тільки одна прогресія з трьох глав по 50 етапів, а також три ключових танки:

Об'єкт 705А;

Китайський танк 121;

Американський танк Т110Е3.

За проходження кожної глави гравці отримуватимуть ексклюзивний стиль для своїх машин. Ці стилі додадуть різні елементи декору на танк: від лебідки та бензопили до інфрачервоних прожекторів та теплової гармати. Всі ці стилі прогресійні, і складаються з чотирьох рівнів. Чим більше пройдено етапів, тим вище рівень і тим більше декоративних елементів додається на танк гравця.

На відміну від попередніх сезонів, бали "Бойового пропуску" можна заробити і у рангових, і у випадкових боях, а також за виконання щоденних завдань.

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Автор: Сергій Коршунов