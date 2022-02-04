Заборонені землі Заходу приховують багато небезпек.

Наближається прем'єра Horizon Forbidden West, тому Sony і Guerrilla Games все частіше нагадують про новий екшен. На цей раз творці гри поділилися свіжим трейлером, який присвятили випробуванням в проекті. Розробники попередили, що заборонені землі Заходу таять багато небезпек.

Читайте такожРозробники розповіли, скільки часу знадобиться на проходження Horizon Forbidden WestСпочатку в ролику розповідається про необхідність підготуватися до виходу в дику природу. Користувачі повинні подбати про спорядження і поліпшити свою зброю. На відео показується кілька варіантів броні, лук і різні пристосування, якими володіє Елой.

Далі Guerrilla Games повідомила, що чекає гравців у відкритому світі. Наприклад, на карті зустрічаються аванпости регали — це плем'я, яке стане центральним противником в Horizon Forbidden West. Гравці також можуть зіткнутися з загонами вершників при дослідженні місцевості. Вони виконують роль патрулів — їздять по світу і вистежують ворогів. Ще розробники згадали про стародавні руїни і рідкісних механічних тварин. За вбивство останніх передбачена цінна нагорода.

Подробиці Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшена у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного строю, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишиться мисливиця з племені Нора — Елой. Вона відправиться на західне узбережжя колишніх США і зіткнеться там з новими роботами і загрозами. У другій частині також з'явиться можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

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