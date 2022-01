Гра буде не такою вже й великою, враховуючи наявність відкритого світу.

Нещодавно польська студія Techland неабияк налякала гравців. Вона заявила, що на повне проходження Dying Light 2 знадобиться 500 годин. Пізніше розробники виправилися і розкрили тривалість сюжетної лінії, яка буде в 25 разів коротша. А ось Guerrilla Games відразу дала конкретну відповідь щодо тривалості Horizon Forbidden West.

Інформація надійшла від Матіса де Йонга — керівника розробки гри. В інтерв'ю порталу Game Pro голова відповів, скільки часу знадобиться витратити на проходження проекту. За його словами, основна сюжетна лінія в сиквелі за розмірами не відрізняється від історії першої частини.

Згідно з даними на сайті How Long to Beat, центральна оповідь в Horizon Zero Dawn віднімає 23 години. А на повне завершення гри знадобиться майже в три рази більше часу. Однак тут варто враховувати, що Horizon Forbidden West виросла в розмірах і стала більш насиченою активностями. Західна преса в попередніх оглядах проекту вказала на високу щільність контенту. У сиквелі навіть з'явилася арена з битвами, де можна ставити рекорди. А раз так, то на повне завершення Forbidden West знадобиться більше 61 години, за які можна здолати Zero Dawn. Однак поки точно невідомо, скільки часу відніме зачистка проекту на 100 %.

Подробиці Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшена у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного строю, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишиться мисливиця з племені Нора — Елой. Вона відправиться на західне узбережжя колишніх США і зіткнеться там з новими роботами і загрозами. У другій частині також з'явиться можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

