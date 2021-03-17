Ігри серії Assassin's Creed, Metro: Last Light, Fallout 4 та інші можна буде взяти за зниженими цінами до 1 квітня.

У цифровому магазині PS Store на консолях PlayStation почався масштабний розпродаж під назвою "Березнева мегадобірка" зі знижками до 90%. Ціни були знижені як на українські ігри на зразок серії Metro та квестів про Шерлока Холмса, так і на світові хіти.

Розпродаж триватиме до 1 квітня. УНІАН вибрав найвигідніші пропозиції.

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 64 грн (знижка 90%);

Metro: Last Light Redux – 97 грн (знижка 85%);

Grim Fandango Remastered – 97 грн (знижка 80%);

Assassin's Creed Origins (Deluxe Edition) – 459 грн (знижка 80%);

Watch Dogs 2 – 351 грн (знижка 78%);

Little Nightmares – 162 грн (знижка 75%);

Inside – 162 грн (знижка 75%);

Assassin's Creed Odyssey (Deluxe Edition) – 562 грн (знижка 75%);

Unravel – 134 грн (знижка 75%);

Need For Speed – 162 грн (знижка 75%);

Call of Cthulhu – 284 грн (знижка 70%);

Dying Light – 359 грн (знижка 70%);

Batman: Arkham Collection – 593 грн (знижка 67%);

The Order 1886 – 479 грн (знижка 60%);

Fallout 4 – 324 грн (знижка 50%);

Gravity Rush Remastered – 499 грн (знижка 50%);

Hellpoint – 609 грн (знижка 45%);

Immortals Fenyx Rising (Gold Edition) – 1739 грн (знижка 40%).

Нагадаємо, що до кінця березня всі власники консолей PS4 та PS5 можуть отримати безкоштовно ремейк платформера Ratchet & Clank. Ще п'ять ігор дістануться виключно передплатникам сервісу PlayStation Plus. У березневу роздачу потрапили:

Final Fantasy VII – ремейк культової японської RPG;

Remnant from the Ashes – суміш рольового екшену і шутера від третьої особи;

Farpoint – шутер для шоломів віртуальної реальності PS VR;

Maquette (тільки для власників PS5) – рекурсивна головоломка;

Destruction AllStars (тільки для власників PS5) – автомобільний екшен;

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Автор: Сергій Коршунов