Assassin's Creed Odyssey отримала знижку у 75% / фото Ubisoft
У цифровому магазині PS Store на консолях PlayStation почався масштабний розпродаж під назвою "Березнева мегадобірка" зі знижками до 90%. Ціни були знижені як на українські ігри на зразок серії Metro та квестів про Шерлока Холмса, так і на світові хіти.
Розпродаж триватиме до 1 квітня. УНІАН вибрав найвигідніші пропозиції.
- Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 64 грн (знижка 90%);
- Metro: Last Light Redux – 97 грн (знижка 85%);
- Grim Fandango Remastered – 97 грн (знижка 80%);
- Assassin's Creed Origins (Deluxe Edition) – 459 грн (знижка 80%);
- Watch Dogs 2 – 351 грн (знижка 78%);
- Little Nightmares – 162 грн (знижка 75%);
- Inside – 162 грн (знижка 75%);
- Assassin's Creed Odyssey (Deluxe Edition) – 562 грн (знижка 75%);
- Unravel – 134 грн (знижка 75%);
- Need For Speed – 162 грн (знижка 75%);
- Call of Cthulhu – 284 грн (знижка 70%);
- Dying Light – 359 грн (знижка 70%);
- Batman: Arkham Collection – 593 грн (знижка 67%);
- The Order 1886 – 479 грн (знижка 60%);
- Fallout 4 – 324 грн (знижка 50%);
- Gravity Rush Remastered – 499 грн (знижка 50%);
- Hellpoint – 609 грн (знижка 45%);
- Immortals Fenyx Rising (Gold Edition) – 1739 грн (знижка 40%).
Нагадаємо, що до кінця березня всі власники консолей PS4 та PS5 можуть отримати безкоштовно ремейк платформера Ratchet & Clank. Ще п'ять ігор дістануться виключно передплатникам сервісу PlayStation Plus. У березневу роздачу потрапили:
- Final Fantasy VII – ремейк культової японської RPG;
- Remnant from the Ashes – суміш рольового екшену і шутера від третьої особи;
- Farpoint – шутер для шоломів віртуальної реальності PS VR;
- Maquette (тільки для власників PS5) – рекурсивна головоломка;
- Destruction AllStars (тільки для власників PS5) – автомобільний екшен;