Забрати пригодницький платформер можна до 1 квітня в PS Store.

Сьогодні, 2 березня, Sony запустила нову акцію PlayAtHome, в межах якої всі власники консолей PlayStation можуть отримати безкоштовно платформер Ratchet & Clank.

Забрати гру в PS Store можна буде до 1 квітня.

Sony запустила першу акцію PlayAtHome ще минулого року. Тоді компанія роздавала безкоштовно трилогію Uncharted: The Nathan Drake Collection та пригодницьку гру Journey. Таким чином, платформотримач закликав людей залишатися вдома у розпал пандемії COVID-19. Тепер, за словами президента SIE Джима Райана, компанія хоче віддячити спільноті гравців приємними подарунками.

"Ми розробили план, в якому протягом декількох наступних місяців всі учасники спільноти PlayStation будуть отримувати нові безкоштовні ігри та пропозиції щодо розваг", – сказав Джим Райан.

Згідно із заявою голови Sony Interactive Entertainment, поточна роздача гри не буде останньою, і найближчими місяцями власники PS4 та PS5 отримують ще декілька ігор безкоштовно.

Трейлер Ratchet & Clank

Детальніше про Ratchet & Clank

Ratchet & Clank – це пригодницький платформер від студії Insomniac Games, яка створила супергеройський екшен Marvel's Spider-Man. Сюжет розповідає про Ретчета, одного з останніх представників раси Ломбаксів, і веселого робота Кланка. Однією з головних особливостей гри є великий арсенал різноманітної зброї і гаджетів у персонажів.

В цілому березень для гравців на PlayStation вийшов дуже щедрим. Сьогодні передплатники сервісу PS Plus зможуть забрати нову добірку ігор місяця. Серед них:

Farpoint – шутер для шоломів віртуальної реальності PS VR;

Final Fantasy VII – ремейк культової японської RPG;

Remnant from the Ashes – суміш action/RPG та шутера від третьої особи;

Maquette (тільки для власників PS5) – нова інді-головоломка, огляд якої можна прочитати у нашому матеріалі.

Крім того, до 5 квітня власники PS5 за підпискою PlayStation Plus можуть також забрати багатокористувацький автомобільний екшен Destruction AllStars.

Тож загалом у березні власникам консолей PlayStation дістанеться безкоштовно 6 ігор.

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Автор: Сергій Коршунов