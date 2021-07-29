Кадр з гри" Відьмак 3 " / скріншот

В листопаді 2020 року молодіжна рада міста Остроленка (Польща) виступила з ініціативою назвати сім дерев, визнаних пам'ятками природи, на честь героїв книжкової саги "Відьмак".

Міська рада схвалила цю ініціативу ще у березні 2021 року, однак про це стало відомо лише зараз, передає видання Grynieznane. Ідею підтримали 16 депутатів, двоє утрималися і тільки один був проти.

В результаті шість вікових дубів назвуть наступними іменами:

  • Геральт з Рівії;
  • Цирілла;
  • Йенніфер з Венгерберга;
  • Трисс Мерігольд;
  • Весемир;
  • Яскір.

Сьоме дерево, ясен, буде носити ім'я вампіра Регіса.

Дерево на ім'я Йенніфер / фото grynieznane.pl

У виданні також додали, що до ініціативи позитивно поставився Анджей Сапковський, автор серії романів про відьмака. Письменник дозволив використовувати імена героїв його книг для перейменування дерев у 50-тисячному польському містечку. 

Автор: Сергій Коршунов