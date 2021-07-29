В листопаді 2020 року молодіжна рада міста Остроленка (Польща) виступила з ініціативою назвати сім дерев, визнаних пам'ятками природи, на честь героїв книжкової саги "Відьмак".
Міська рада схвалила цю ініціативу ще у березні 2021 року, однак про це стало відомо лише зараз, передає видання Grynieznane. Ідею підтримали 16 депутатів, двоє утрималися і тільки один був проти.
В результаті шість вікових дубів назвуть наступними іменами:
- Геральт з Рівії;
- Цирілла;
- Йенніфер з Венгерберга;
- Трисс Мерігольд;
- Весемир;
- Яскір.
Сьоме дерево, ясен, буде носити ім'я вампіра Регіса.
У виданні також додали, що до ініціативи позитивно поставився Анджей Сапковський, автор серії романів про відьмака. Письменник дозволив використовувати імена героїв його книг для перейменування дерев у 50-тисячному польському містечку.