Прем'єра стрічки відбудеться 23 серпня.

Стриминговый сервіс Netflix опублікував тизер майбутнього анімаційного фільму "Відьмак: Жах вовка". Стрічка розповість про молодого Весеміра — наставника Геральта з Рівії, головного героя серії романів польського письменника Анджея Сапковського.

Прем'єра картини відбудеться 23 серпня.

Тизер "Відьмак: Жах вовка"

Весеміра в анімаційній стрічці озвучив актор Тео Джеймс, відомий за трилогією "Дивергент", повідомляє Netflix в Твіттері.

Інші ролі в серіалі озвучили:

Лара Пулвер, відома за образом Ірен Адлер в британському серіалі "Шерлок" з Бенедиктом Камбербетчем;

Мері Макдоннелл, яка отримала номінацію на "Оскар" за роль у стрічці "Танцюючий з вовками";

Грем Мактавіш, який зіграв у трилогії "Хоббіт" режисера Пітера Джексона.

Дії фільму розгорнуться задовго до подій серіалу "Відьмак", в якому головну роль грає Генрі Кавілл. Нагадаємо, що другий сезон цього шоу вийде 17 грудня. У ньому Геральт та Цирі потраплять до Каер Морхена. Тут буде проходити навчання юної відьмачки.

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Автор: Сергій Коршунов