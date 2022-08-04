Акція закінчиться через 14 днів.

Наприкінці липня Sony організувала масштабний літній розпродаж в PlayStation Store. І так як рубіж акції пройдено, компанія додала свіжу порцію ігор зі знижками. Серед них є багато хітів і новинок.

Розпродаж завершиться 18 серпня, о 01:59 за київським часом. До ігор, які нещодавно отримали знижки, відносяться Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, ремейк Demon's Souls та інші. Вони втратили в ціні від 25 до 65%.

Кращі пропозиції на розпродажі

Horizon Forbidden West (PS4 і PS5) — 1724 гривні;

Dying Light 2 Stay Human — 1339 гривень;

Sekiro: Shadows Die Twice — 999 гривень;

Call of Duty: Vanguard-Standard Edition — 999 гривень;

Gran Turismo 7 — 1419 гривень;

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — 1014 гривень;

Ghost of Tsushima Director's Cut (PS4 і PS5) — 1724 гривні;

Far Cry 6 Deluxe Edition — 1019 гривень;

Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition — 1799 гривень;

The Quarry: Deluxe Edition (PS4 і PS5) — 1540 гривень;

Demon's Souls — 1425 гривень;

Marvel's Guardians of the Galaxy + Marvel's Avengers — 1039 гривень;

WWE 2k22 Cross — Gen-1319 гривень;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition — 1724 гривні;

Returnal — 1724 гривні.

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