Наприкінці липня Sony організувала масштабний літній розпродаж в PlayStation Store. І так як рубіж акції пройдено, компанія додала свіжу порцію ігор зі знижками. Серед них є багато хітів і новинок.
Розпродаж завершиться 18 серпня, о 01:59 за київським часом. До ігор, які нещодавно отримали знижки, відносяться Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, ремейк Demon's Souls та інші. Вони втратили в ціні від 25 до 65%.
Кращі пропозиції на розпродажі
- Horizon Forbidden West (PS4 і PS5) — 1724 гривні;
- Dying Light 2 Stay Human — 1339 гривень;
- Sekiro: Shadows Die Twice — 999 гривень;
- Call of Duty: Vanguard-Standard Edition — 999 гривень;
- Gran Turismo 7 — 1419 гривень;
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — 1014 гривень;
- Ghost of Tsushima Director's Cut (PS4 і PS5) — 1724 гривні;
- Far Cry 6 Deluxe Edition — 1019 гривень;
- Tiny Tina's Wonderlands: Chaotic Great Edition — 1799 гривень;
- The Quarry: Deluxe Edition (PS4 і PS5) — 1540 гривень;
- Demon's Souls — 1425 гривень;
- Marvel's Guardians of the Galaxy + Marvel's Avengers — 1039 гривень;
- WWE 2k22 Cross — Gen-1319 гривень;
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition — 1724 гривні;
- Returnal — 1724 гривні.