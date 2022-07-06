У PS Store почався розпродаж зі знижками на новинки і відомі ігри до 70% / фото Sony

Sony продовжує радувати знижками на ігри власників PlayStation 4 і PlayStation 5. Компанія організувала черговий розпродаж у своєму сервісі цифрової дистрибуції PS Store. Акція називається "Липневі пропозиції", а триватиме вона до 21 липня, 01:59 за київським часом.

Знижки в рамках розпродажу досягають 70 %. Серед товарів, які втратили в ціні, є як хіти минулих років, так і новинки останніх місяців.

У першу категорію можна віднести Marvel's Spider-Man, Resident Evil Village, Deathloop, Marvel's Guardians of the Galaxy, ремейк Resident Evil 2, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition та інші. А в другу — Rugby 22 і Vampire: The Masquerade — Swansong.

Кращі пропозиції на розпродажі

  • The Sinking City — 299 гривень;
  • Persona 5 Royal Ultimate Edition — 909 гривень;
  • Disciples: Liberation Digital Deluxe Edition — 1259 гривень;
  • MediEvil Digital Deluxe Edition — 599 гривень;
  • Desperados III — 524 гривні;
  • Tales of Arise Deluxe Edition — 1439 гривень;
  • Prey — 474 гривні;
  • Lost Judgment: Digital Deluxe — 999 гривень;
  • Vampire: The Masquerade-Swansong — 899 гривень;
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 599 гривень;
  • Rugby 22 — 749 гривень;
  • ремейк Resident Evil 3 — 479 гривень;
  • Resident Evil Village — 759 гривень;
  • Deathloop — 799 гривень;
  • ремейк Resident Evil 2 — 479 гривень;
  • Need for Speed Heat — 439 гривень;
  • The Dark Pictures Anthology: Little Hope — 379 гривень;
  • Marvel's Spider-Man — 479 гривень;
  • Marvel's Guardians of the Galaxy — 999 гривень.

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