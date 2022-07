Акція триватиме до 21 липня.

Sony продовжує радувати знижками на ігри власників PlayStation 4 і PlayStation 5. Компанія організувала черговий розпродаж у своєму сервісі цифрової дистрибуції PS Store. Акція називається "Липневі пропозиції", а триватиме вона до 21 липня, 01:59 за київським часом.

Знижки в рамках розпродажу досягають 70 %. Серед товарів, які втратили в ціні, є як хіти минулих років, так і новинки останніх місяців.

У першу категорію можна віднести Marvel's Spider-Man, Resident Evil Village, Deathloop, Marvel's Guardians of the Galaxy, ремейк Resident Evil 2, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition та інші. А в другу — Rugby 22 і Vampire: The Masquerade — Swansong.

Кращі пропозиції на розпродажі

The Sinking City — 299 гривень;

Persona 5 Royal Ultimate Edition — 909 гривень;

Disciples: Liberation Digital Deluxe Edition — 1259 гривень;

MediEvil Digital Deluxe Edition — 599 гривень;

Desperados III — 524 гривні;

Tales of Arise Deluxe Edition — 1439 гривень;

Prey — 474 гривні;

Lost Judgment: Digital Deluxe — 999 гривень;

Vampire: The Masquerade-Swansong — 899 гривень;

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 599 гривень;

Rugby 22 — 749 гривень;

ремейк Resident Evil 3 — 479 гривень;

Resident Evil Village — 759 гривень;

Deathloop — 799 гривень;

ремейк Resident Evil 2 — 479 гривень;

Need for Speed Heat — 439 гривень;

The Dark Pictures Anthology: Little Hope — 379 гривень;

Marvel's Spider-Man — 479 гривень;

Marvel's Guardians of the Galaxy — 999 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: