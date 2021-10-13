The Witcher 3: Wild Hunt Game / фото CD Projekt RED
Sony часто організовує в PlayStation Store розпродажі, щоб порадувати свою аудиторію. Чергова акція в сервісі стартувала сьогодні, 13 жовтня. Вона називається "Більше вражень" і зачіпає багато відомих хітів.
Розпродаж триватиме до 28 жовтня, 01:59 за Києвом. Знижки в її рамках досягають 70 %. Подешевшало багато визнаних шедеврів, включаючи The Witcher 3: Wild Hunt, Assassin's Creed Valhalla і Mass Effect Legendary Edition.
Деякі пропозиції на розпродажі
- Red Dead Redemption 2 — 696 гривень;
- Call of Duty: Black Ops Cold War — Standard Edition — 999 гривень;
- Hitman 3 — Standard Edition — 999 гривень;
- Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Deluxe — 989 гривень;
- Watch Dogs: Legion — Deluxe Edition — 891 гривня;
- Mass Effect Legendary Edition — 1407 гривень;
- Assassin's Creed Valhalla Deluxe — 1274 гривень;
- Red Dead Online — 309 гривень;
- No Man's Sky — 749 гривень;
- The Witcher 3: Wild Hunt Game — Game of the Year Edition — 269 гривень;
- Mafia: Definitive Edition — 719 гривень;
- Devil May Cry 5 Special Edition — 899 гривень;
- Fallout 4: Game of the Year Edition — 299 гривень;
- Control Ultimate Edition — 559 гривень;
- The Outer Worlds — 593 гривні;
- Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition — 749 гривень;
- Kingdom Come: Deliverance Royal Edition — 299 гривень.
Нагадаємо: "Більше вражень " — не єдиний розпродаж, який зараз проходить в PlayStation Store. У магазині триває акція, присвячена маловідомим шедеврам. Вона дозволяє придбати зі знижками It Takes Two, Hellblade: Senua's Sacrifice та інші проекти.