Деякі ігри подешевшали аж до 70 %.

Sony часто організовує в PlayStation Store розпродажі, щоб порадувати свою аудиторію. Чергова акція в сервісі стартувала сьогодні, 13 жовтня. Вона називається "Більше вражень" і зачіпає багато відомих хітів.

Розпродаж триватиме до 28 жовтня, 01:59 за Києвом. Знижки в її рамках досягають 70 %. Подешевшало багато визнаних шедеврів, включаючи The Witcher 3: Wild Hunt, Assassin's Creed Valhalla і Mass Effect Legendary Edition.

Деякі пропозиції на розпродажі

Red Dead Redemption 2 — 696 гривень;

Call of Duty: Black Ops Cold War — Standard Edition — 999 гривень;

Hitman 3 — Standard Edition — 999 гривень;

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Deluxe — 989 гривень;

Watch Dogs: Legion — Deluxe Edition — 891 гривня;

Mass Effect Legendary Edition — 1407 гривень;

Assassin's Creed Valhalla Deluxe — 1274 гривень;

Red Dead Online — 309 гривень;

No Man's Sky — 749 гривень;

The Witcher 3: Wild Hunt Game — Game of the Year Edition — 269 гривень;

Mafia: Definitive Edition — 719 гривень;

Devil May Cry 5 Special Edition — 899 гривень;

Fallout 4: Game of the Year Edition — 299 гривень;

Control Ultimate Edition — 559 гривень;

The Outer Worlds — 593 гривні;

Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition — 749 гривень;

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition — 299 гривень.

Нагадаємо: "Більше вражень " — не єдиний розпродаж, який зараз проходить в PlayStation Store. У магазині триває акція, присвячена маловідомим шедеврам. Вона дозволяє придбати зі знижками It Takes Two, Hellblade: Senua's Sacrifice та інші проекти.

Автор: Назар Степорук