Сьогодні в PS Store почався розпродаж "Маловідомі шедеври" зі знижками на більш ніж 440 ігор, серед яких кооперативний пригодницький платформер It Takes Two, похмурий екшен Hellblade: Senua's Sacrifice та український детективний квест The Sinking City.
Акція триватиме до 21 жовтня. УНІАН обрав найцікавіші пропозиції.
- The Talos Principle – 119 грн (знижка 90%);
- Mirror's Edge Catalyst – 129 грн (знижка 80%);
- Hellblade: Senua's Sacrifice – 199 грн (знижка 80%);
- Little Nightmares – 162 грн (знижка 75%);
- Transistor – 154 грн (знижка 75%);
- Bastion - 122 грн (знижка 75%);
- Prey: Digital Deluxe Edition – 359 грн (знижка 70%);
- What Remains of Edith Finch – 194 грн (знижка 70%);
- Bayonetta – 259 грн (знижка 60%);
- Final Fantasy XV: Royal Edition – 524 грн (знижка 50%);
- Yakuza 5 Remastered – 324 грн (знижка 50%);
- The Sinking City – 849 грн (знижка 50%);
- Kentucky Route Zero: TV Edition – 431 грн (знижка 40%);
- The Pathless – 629 грн (знижка 40%);
- Maquette – 412 грн (знижка 30%);
- It Takes Two – 1049 грн (знижка 25%);
- The Forgotten City – 759 грн (знижка 20%).
З повним списком "маловідомих шедеврів" можна ознайомитися на сторінці акції. "Пропозицією тижня" в PS Store став симулятор виживання ARK: Survival Evolved. Його зі знижкою у 67% можна придбати до 14 жовтня.
Нагадаємо, що цього місяця передплатники сервісу PS Plus можуть отримати безкоштовно файтинг Mortal Kombat X, спортивний симулятор PGA Tour 2k21, а також багатокористувацький шутер від першої особи в сеттингу Другої світової війни Hell Let Loose.