Акція зі знижками до 90% закінчиться 21 жовтня.

Сьогодні в PS Store почався розпродаж "Маловідомі шедеври" зі знижками на більш ніж 440 ігор, серед яких кооперативний пригодницький платформер It Takes Two, похмурий екшен Hellblade: Senua's Sacrifice та український детективний квест The Sinking City.

Акція триватиме до 21 жовтня. УНІАН обрав найцікавіші пропозиції.

The Talos Principle – 119 грн (знижка 90%);

Mirror's Edge Catalyst – 129 грн (знижка 80%);

Hellblade: Senua's Sacrifice – 199 грн (знижка 80%);

Little Nightmares – 162 грн (знижка 75%);

Transistor – 154 грн (знижка 75%);

Bastion - 122 грн (знижка 75%);

Prey: Digital Deluxe Edition – 359 грн (знижка 70%);

What Remains of Edith Finch – 194 грн (знижка 70%);

Bayonetta – 259 грн (знижка 60%);

Final Fantasy XV: Royal Edition – 524 грн (знижка 50%);

Yakuza 5 Remastered – 324 грн (знижка 50%);

The Sinking City – 849 грн (знижка 50%);

Kentucky Route Zero: TV Edition – 431 грн (знижка 40%);

The Pathless – 629 грн (знижка 40%);

Maquette – 412 грн (знижка 30%);

It Takes Two – 1049 грн (знижка 25%);

The Forgotten City – 759 грн (знижка 20%).

З повним списком "маловідомих шедеврів" можна ознайомитися на сторінці акції. "Пропозицією тижня" в PS Store став симулятор виживання ARK: Survival Evolved. Його зі знижкою у 67% можна придбати до 14 жовтня.

Нагадаємо, що цього місяця передплатники сервісу PS Plus можуть отримати безкоштовно файтинг Mortal Kombat X, спортивний симулятор PGA Tour 2k21, а також багатокористувацький шутер від першої особи в сеттингу Другої світової війни Hell Let Loose.

Автор: Сергій Коршунов