Проходити сюжетну кампанію або виконувати спеціальні завдання можна в кооперативі з трьома гравцями.

Студія Sumo Digital додала в платформер Sackboy: A Big Adventure багатокористувацький режим. Тепер грати в новий ексклюзив для PlayStation можна разом з трьома напарниками.

Про це дизайн-директор Sumo Digital Нед Вотерхаус повідомив в офіційному блозі PlayStation.

"З першого дня роботи ми ставили перед собою мету подарувати гравцям приголомшливий однокористувацький платформер. Але ... все ж очевидно, що ваші враження від гри будуть ще яскравішими, якщо грати разом з друзями", – зазначив Вотерхаус.

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Крім того, що всю кампанію в Sackboy: A Big Adventure тепер можна пройти в кооперативі з друзями, у гру додали також 10 додаткових епізодів – по 2 в кожному з п'яти світів. На цих мережевих рівнях гравцям потрібно буде діяти спільно, щоб досягти мети.

Розробник додав, що в кооперативі гравці можуть не тільки допомагати один одному, але й заважати своїм напарникам.

Трейлер Sackboy: A Big Adventure

Разом з мультиплеєром в Sackboy: A Big Adventure з'явився кроссплей – власники PlayStation 4 та PlayStation 5 можуть грати разом. Також з оновленням з'явилася можливість перенести свої збереження з PS4 на PS5.

Про Sackboy: A Big Adventure

Sackboy: A Big Adventure – це платформер про пригоди Секбоя, головного героя легендарної гри LittleBigPlanet.

Одне з головних завдань гравця: пошук яскравих куль – Сфер Творчості. Вони є на кожному рівні, але щоб їх знайти, потрібно ретельно досліджувати локацію, взаємодіяти з оточенням, долати перешкоди і битися з ворогами.

Користувачі PlayStation 5 високо оцінили платформер. Sackboy: A Big Adventure отримав від гравців на Metacritic 9 балів з 10 можливих.

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Автор: Сергій Коршунов