Rockstar каже, що це найбільший запуск відеоролика в історії.

Компанія Rockstar похвалилася переглядами другого трейлера GTA VI: за першу добу на всіх платформах їх набралося понад 475 мільйонів, і це "найкращий старт для відеоролика в історії".

Перший трейлер гри, випущений у грудні 2023 року, зібрав 93 млн переглядів за першу добу, проте його розміщували тільки на YouTube. Другий трейлер також виклали в соцмережі X і на інших платформах, тому число набагато вище.

Для розуміння ситуації: у найпопулярнішого трейлера кіно, "Дедпула і Росомахи", 365 млн переглядів за добу на всіх платформах, пише видання The Hollywood Reporter.

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Популярність трейлера вже традиційно позначилася і на показниках музичного треку з ролика: кількість прослуховувань на Spotify пісні "Hot Together" гурту The Pointer Sisters злетіла на 182,000%.

Нагадаємо, крім Rockstar показала величезну кількість скріншотів із гри, де також розповіла про головних героїв, їхніх товаришів і ворогів.

Реліз Grand Theft Auto 6 заплановано на 26 травня 2026 року для PS5 і Xbox Series. Версію екшену для ПК поки що не анонсували, але очікується, що вона вийде протягом року після релізу на консолях.

Нагадаємо, раніше цього року ПК-версія GTA 5 отримала велике оновлення з новим контентом і поліпшеною графікою. А GTA 4 нещодавно відсвяткував 17-річчя, і на честь цього техдиректор проєкту розповів, що вирізали з гри.

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