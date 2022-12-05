Однак про повноцінну розробку гри мова поки не йде.

Valve знаменита як компанія, яка ніколи не випускає продовження своїх ігрових серій з цифрою три в назві. Це стосується і Half-Life, і Left4Dead, і Portal. Однак у останньої все ж є шанси отримати ще один проект. Нещодавно сценаристи франшизи розповіли, що у них є "приголомшлива ідея" для Portal 3.

Ерік Вулпоу і Джей Пінкертон прийшли в гості до автора YouTube-каналу DidYouKnowGaming. В інтерв'ю вони розповіли про свої думки щодо потенційної третьої частини серії.

"У нас немає сценарію чи деталей, але у нас є свого роду відправна точка, яка нам дуже подобається. Тож, знаєте, добре, що ми маємо цю ідею, але ще багато чого потрібно зробити. Хтось повинен придумати нові головоломки для Portal! Але у нас дійсно є ідея, так", — заявив Вулпоу.

"Але знову ж таки, ідея та готовність зробити гру — це різні речі. Це не секрет, але Valve також не має офіційного процесу подання ідеї. Це завжди свого роду, ну, знаєте, масова кампанія, я думаю", — продовжив Вулпоу.

За словами сценариста, одна з причин, чому компанія не створює треті частини своїх серій — це зацікавленість в сиквелах. Після випуску першої гри за новою франшизою команда може озирнутися назад, оцінити роботу і виправити всі недоліки. У сиквелах Valve зазвичай повноцінно реалізовує своє творче бачення.

Друга причина відсутності Portal 3 на прилавках магазинів — це підбір часу. Співробітники студії зазвичай не приступають до нового проекту, якщо працюють над певними аспектами іншої гри, нехай і менш цікавими. Через це з моменту релізу сиквела в Valve так і не вдалося зібрати повноцінну команду для виробництва "трійки".

"Незважаючи на те, що з боку Valve нагадує величезну групу людей, які весь час сидять без діла з коктейлем біля басейну, насправді всередині студії люди постійно працюють", — підсумував Вулпоу.

Серія Portal: основні подробиці

Це дилогія головоломок від Valve, основною особливістю яких виступає використання порталів в тривимірному середовищі. В обох частинах користувачі повинні пройти низку кімнат з різноманітними перешкодами. Для вирішення загадок необхідно враховувати фізичну модель і дизайн кожного з рівнів.

Перша частина франшизи вийшла в 2007 році, а сиквел — в 2010-му. На Metacritic обидві частини отримали понад 90 балів від преси. Portal 2 досі вважається прикладом для наслідування серед головоломок.

Valve випустить 8 грудня безкоштовне оновлення для першої частини. Воно додасть в Portal трасування променів.

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