Схоже, творці картини не забули про Старкіллера.

Минулого тижня в стрімінговому сервісі Disney+ вийшов серіал "Андор" у всесвіті "Зоряних війн". Зараз для перегляду доступні чотири серії, і в останній з них глядачі помітили цікаве відсилання до дилогії ігор Star Wars: The Force Unleashed.

"Великодку" виявив користувач Twitter під псевдонімом N8Mess. Автори "Андора" включили в четверту серію обладунок, який дуже нагадує броню Галена Марека, він же Старкіллер з Star Wars: The Force Unleashed. Відсилання можна побачити, коли герої серіалу відвідують музей. Спільні риси в екіпіровці відразу впізнаються, проте творці картини не стали створювати точну копію обладунку персонажа.

Події ігрової дилогії і серіалу хронологічно приблизно збігаються. Однак безпосередньо зв'язати "Андор" і Star Wars: The Force Unleashed автори картини не могли. Причиною стало рішення Disney, яке компанія прийняла після покупки Lucasfilm. Вона виключила згадану ігрову серію з канону "Зоряних війн". А ось серіал в нього входить, тому творці обійшлися відсиланням.

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Star Wars: The Force Unleashed — основні подробиці

Це дилогія екшенів з елементами слешера, яка виходила з 2008 по 2010 рік. Сюжет був присвячений Старкіллеру, секретному вихованцю Дарта Вейдера, якого знаменитий ситх готував для повалення Палпатіна.

Геймплей в The Force Unleashed включав битви, пошуки секретів і платформінг. У боях користувачі могли застосовувати світлові мечі і здібності Сили — наприклад, блискавку і управління предметами.

При проходженні дилогії гравці відвідували різні відомі місця з всесвіту "Зоряних війн" і зустрічали знаменитих персонажів. До останніх належать Лея Органа і магістр Йода.

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