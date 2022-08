Тепер за створення проекту відповідає Saber Interactive.

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic анонсували минулої осені на ігровому заході Sony. Глядачам показали короткий, але епічний ролик з Дартом Реваном. За розробку проекту відповідала Aspyr Media, яка, як нещодавно з'ясувалося, не впоралася зі своїм завданням. В результаті ремейк передали іншій студії.

Як повідомило видання Bloomberg у своєму розслідуванні, за створення оновленої версії Star Wars: Knights of the Old Republic тепер відповідає Saber Interactive. Раніше ця компанія відзначилася випуском World War Z, SnowRunner і Evil Dead: The Game. Вона також створювала порти різних ігор, наприклад, перенесла "Відьмака 3" на Nintendo Switch.

Минулого тижня конгломерат Embracer Group, який володіє як Aspyr Media, так і Saber Interactive, натякнув на зміну студії-розробника ремейка KotOR. У фінансовому звіті представники компанії заявили, що одну ААА-гру тепер буде створювати інша команда. При цьому серйозної затримки релізу не очікується.

З якими складнощами зіткнулася Aspyr Media

В кінці червня колишній колектив розробників ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic підготував вертикальний зріз майбутньої гри, який не влаштував керівництво Aspyr.

Після цього послідували звільнення творчого керівника і директора з дизайну проекту — Джейсона Майнора і Бреда Прінса відповідно. Позбавлення посад стало для них несподіванкою.

Як заявив чоловік, присутній не презентації вертикального зрізу, підготовка прототипу відняла занадто багато часу і коштів. При цьому у ремейка KotOR все ще не було стійкого бачення.

Вас також можуть зацікавити новини: