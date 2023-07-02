У липні на полицях магазинів з'явиться порт Ratchet & Clank: Rift Apart, незвичайна гра про динозаврів від Capcom, а також декілька проєктів калібром поменше.

Літо зазвичай вважається в ігровій індустрії періодом затишшя. На відміну від "жаркого" червня, в найближчі два місяці релізів буде самий мінімум, а цікавих й того менше. Так чи інакше, навіть в такій ситуації знайдеться, у що пограти.

Портал PC Gamer вибрав найочікуваніші та найперспективніші ігри для ПК, які будуть випущені в найближчий місяць. До списку увійшло шість тайтлів.

Exoprimal – кооперативний екшен від Capcom, в якому люди борються з динозаврами. Судячи з трейлерів, гра виглядає свіжо і незвично. Реліз відбудеться 14 липня.

Jagged Alliance 3 – продовження культової тактичної серії. Третя частина виходить через 24 роки після другої (Jagged Alliance 2 вийшла в 1999 році) і обіцяє "живий, активний світ" і "відкриту структуру RPG". Вийде гра 14 липня.

Конвеєр додаткового контенту продовжує радувати спільноту. The Sims 4 Horse Ranch Expansion Pack, DLC для The Sims 4, випустять 20 липня. Розширення додасть в симулятор життя коней та інших тварин.

Бойовик Remnant 2 – продовження кооперативного шутера в стилі "Souls" з величезним вибором зброї і складними босами. Гра вийде 25 липня.

Через 2 роки з моменту релізу на PS5 платформер Ratchet & Clank: Rift Apart виходить на ПК. Окрім миші та клавіатури, гра також підтримує контролер DualSense з усіма його особливостями. Реліз запланований на 26 червня.

The Expanse: A Telltale Series – візуальна новела за мотивами популярного Sci-Fi серіалу "Простір". Реліз першого епізоду запланований на 27 липня, а наступні чотири частини адвенчури будуть випускати кожні два тижні.

Також в липні на полицях магазинів з'являться наступні ПК ігри:

Oxenfree 2: Lost Signals – містична адвенчура (12 липня).

Gravity Circuit – гра в стилі Mega Man (13 липня).

Invector: Rhythm Galaxy – космічна музична ритм-гра (14 липня).

Ember Knights – "рогалик" для чотирьох (18 липня).

My Friendly Neighborhood – моторошна версія "Вулиці Сезам" (18 липня).

Viewfinder – "запаморочлива пригодницька гра" для одного гравця (18 липня).

Xenonauts 2 – стратегія в дусі легендарної X-COM (18 липня).

Let's! Revolution! – інді-головоломка (19 липня).

Frank and Drake – намальована від руки адвенчура про паранормальні явища (20 липня).

Homeseek – містобудівний симулятор з елементами виживання (20 липня).

Lakeburg Legacies – симулятор життя (20 липня).

Punch Club 2: Fast Forward – симулятор бійця (20 липня).

Crime O'clock – сюжетна інді-головоломка (21 липня).

Arcadian Atlas -– олдскульна RPG (27 липня).

Deadlink – шутер в сеттингу кіберпанку (27 липня).

F1 Manager 2023 – симулятор менеджера команди F1 (31 липня).

Venba – кулінарний симулятор від першої особи (31 Липня).

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