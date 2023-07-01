Подешевшало багато крутих новинок, а хітів минулих років за зниженими цінами й зовсім не злічити.

В онлайн-магазині Steam наразі проходить літній розпродаж. Це один із найбільших сезонних розпродажів, в рамках якого зі знижкою можна купити найрізноманітніші ігри – від інді-проєктів до ААА-хітів.

Серед ігор, на які діють знижки, також є головні релізи 2023 року. До них належать Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor і рімейк Dead Space. А хітів минулих років за зниженими цінами й зовсім не злічити. Тут і Red Dead Redemption 2, і Elden Ring, і God of War, і Cyberpunk 2077.

Найкращі пропозиції на розпродажі

Elden Ring — 629 грн замість 899 грн;

Cyberpunk 2077 — 449 грн замість 899 грн; Відео дня

Sifu — 426 грн замість 569 грн;

Dead Space (2023) — 1049 грн замість 1499 грн;

The Witcher Trilogy — 251 грн замість 1330 грн;

Ghostrunner — 190 грн замість 635 грн;

The Callisto Protocol — 399 грн замість 799 грн;

Death Stranding: Director's Cut — 599 грн замість 1199 грн;

Tekken 7 — 81 грн замість 540 грн;

Disco Elysium - The Final Cut — 119 грн замість 479 грн;

Half-Life: Alyx — 450 грн замість 1125 грн;

A Plague Tale: Requiem — 499 грн замість 999 грн;

Control Ultimate Edition — 168 грн замість 675 грн;

Dead Cells — 164 грн замість 329 грн.

Ще Valve зробила знижки на свій портативний ПК Steam Deck. Базова версія з 64 ГБ флеш-пам'яті в рамках акції коштує 359 доларів (~13 000 грн).

Придбати ігри за привабливими цінами можна буде до 13 липня 2023 року. Переходьте за посиланням, щоб ознайомитися з усіма доступними пропозиціями.

З чого зібрати бюджетний ігровий ПК в 2023 році

Згідно з детальним звітом, що доступний на сайті Steam, на сьогодні найпоширенішою відеокартою залишається GeForce GTX 1650. Разом з тим все більше геймерів "переїзжають" на Windows 11.

У розділі, присвяченому процесору, домінують 6-ядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц. Що стосується оперативної пам'яті, то золотою серединою вважається 16 ГБ ОЗУ. Підключається така система найчастіше до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.

Якщо ви шукаєте недорогий ігровий монітор, Xiaomi нещодавно випустила один з найкращих ігрових моніторів за співвідношенням "ціна-якість". Це 27-дюймове рішення з екраном 2K і частотою 165 Гц, а коштує дешевше 200 доларів.

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