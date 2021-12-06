У тварин чомусь за замовчуванням бракує здоров'я.

Battlefield 2042 стала одним з головних розчарувань осені. Шутер відзначився як поганим технічним станом, так і неоднозначними рішеннями по частині геймдизайну. Користувачі досі стикаються в грі з різними дивацтвами, і одне з них нещодавно виявив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом dunaike. Він з'ясував, що пінгвіни на одній з карт Battlefield 2042 прирівнюються до бойової техніки. Їх можна" полагодити", якщо використати ремонтний інструмент.

Пінгвіни зустрічаються на засніженій локації "Розрив". У ролику нижче показується, як dunaike підбіг до однієї з тварин і застосував пристрій для ремонту техніки. Гаджет несподівано спрацював і почав відновлювати пінгвіну здоров'я. Процес супроводжувався іскрами, як ніби гравець лагодив бойову техніку. Мабуть, через якісь параметри тварини отримали окремі властивості транспортних засобів.

Детальніше про Battlefield 2042

У грі немає сюжетної кампанії — тільки мультиплеер з трьома складовими. Головними особливостями шутера позиціонувалися бої за участю 128 осіб, величезні карти і природні лиха.

Проект розкритикували за численні геймплейні елементи. Наприклад, заміну традиційних класів на окремих фахівців, локації з купою порожніх просторів і слабкий вплив катаклізмів на битви.

На старті гра рясніла технічними проблемами. Деякі з них, включаючи неправильну реєстрацію влучень, сильно заважали розважатися.

Battlefield 2042 отримала найгірші оцінки в серії. На Metacritic вона має від 64 до 69 балів залежно від платформи.

Автор: Назар Степорук