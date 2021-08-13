Випробувати гру безкоштовно можна до 16 серпня в Steam.

Багатокористувацький шутер Battlefield 4 став тимчасово безкоштовним. Випробувати гру можна до 16 серпня в магазині цифрової дистрибуції Steam.

В рамках акції до 25 серпня преміум-видання Battlefield 4 можна буде придбати за знижкою у 88%.

Нагадаємо, вчора компанія Electronic Arts опублікувала короткометражний фільм Exodus. Картина показує події, які спровокують повномасштабну війну у новій частині франшизи – Battlefield 2042. Головним героєм стрічки став морський піхотинець Кімбл Грейвс на прізвисько "Ірландець" із загону "Могильник", де перебував і головний герой Battlefield 4.

Короткометражний фільм Exodus – Battlefield 2042

Події Battlefield 2042 розгорнуться в сеттингу протистояння США та Росії. Багатокористувацькі бої проходитимуть у форматі 64 на 64 гравці. Для допомоги під час битви гравець зможе закликати робо-собаку. Крім транспорту для переміщення локацією можна використовувати гак-кішку і вінгсьют.

Battlefield 2042 вийде 22 жовтня 2021 року на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S та Xbox One.

Автор: Сергій Коршунов