У Steam почався розпродаж "Місячний Новий рік" зі знижками до 85 % на багато хітових ігор / фото Valve
В Steam розпочався черговий великий розпродаж. Він називається "Місячний Новий рік" і приурочений до святкування Китайського Нового року. Акція триватиме до 3 лютого, 21:00 за київським часом.
Знижки в рамках розпродажу досягають 85 %. Ціни знизилися на безліч хітових ігор і новинок. Користувачі можуть значно заощадити на придбанні Disco Elysium, Hades, Metro Exodus, Mafia: Definitive Edition, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn і десятків інших популярних проектів. Для зручності Valve створила розділи з жанрами і окремими знаменитими серіями на сторінці розпродажу.
Кращі акційні пропозиції
- Sekiro: Shadows Die Twice — 804 гривні;
- The Elder Scrolls Online — 179 гривень;
- Red Dead Redemption 2 — 449 гривень;
- Metro Exodus — 202 гривні;
- Hades — 213 гривень;
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 259 гривень;
- The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривень;
- Horizon Zero Dawn Complete Edition — 354 гривні;
- Valheim — 209 гривень;
- Marvel's Guardians of the Galaxy — 909 гривень;
- Death Stranding — 539 гривень;
- Hollow Knight — 114 гривень;
- Disco Elysium — The Final Cut — 191 гривня;
- Mafia: Definitive Edition — 374 гривні;
- New World — 359 гривень;
- Life is Strange: True Colors — 839 гривень;
- Ori and the Will of the Wisps — 125 гривень;
- DOOM Eternal — 264 гривні;
- Sea of Thieves — 320 гривень.