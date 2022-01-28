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В Steam розпочався черговий великий розпродаж. Він називається "Місячний Новий рік" і приурочений до святкування Китайського Нового року. Акція триватиме до 3 лютого, 21:00 за київським часом.

Знижки в рамках розпродажу досягають 85 %. Ціни знизилися на безліч хітових ігор і новинок. Користувачі можуть значно заощадити на придбанні Disco Elysium, Hades, Metro Exodus, Mafia: Definitive Edition, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn і десятків інших популярних проектів. Для зручності Valve створила розділи з жанрами і окремими знаменитими серіями на сторінці розпродажу.

Кращі акційні пропозиції

Sekiro: Shadows Die Twice — 804 гривні;

The Elder Scrolls Online — 179 гривень;

Red Dead Redemption 2 — 449 гривень;

Metro Exodus — 202 гривні;

Hades — 213 гривень;

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 259 гривень;

The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривень;

Horizon Zero Dawn Complete Edition — 354 гривні;

Valheim — 209 гривень;

Marvel's Guardians of the Galaxy — 909 гривень;

Death Stranding — 539 гривень;

Hollow Knight — 114 гривень;

Disco Elysium — The Final Cut — 191 гривня;

Mafia: Definitive Edition — 374 гривні;

New World — 359 гривень;

Life is Strange: True Colors — 839 гривень;

Ori and the Will of the Wisps — 125 гривень;

DOOM Eternal — 264 гривні;

Sea of Thieves — 320 гривень.

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