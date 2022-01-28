У Steam почався розпродаж "Місячний Новий рік" зі знижками до 85 % на багато хітових ігор / фото Valve

В Steam розпочався черговий великий розпродаж. Він називається "Місячний Новий рік" і приурочений до святкування Китайського Нового року. Акція триватиме до 3 лютого, 21:00 за київським часом.

Знижки в рамках розпродажу досягають 85 %. Ціни знизилися на безліч хітових ігор і новинок. Користувачі можуть значно заощадити на придбанні Disco Elysium, Hades, Metro Exodus, Mafia: Definitive Edition, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn і десятків інших популярних проектів. Для зручності Valve створила розділи з жанрами і окремими знаменитими серіями на сторінці розпродажу.

Кращі акційні пропозиції

  • Sekiro: Shadows Die Twice — 804 гривні;
  • The Elder Scrolls Online — 179 гривень;
  • Red Dead Redemption 2 — 449 гривень;
  • Metro Exodus — 202 гривні;
  • Hades — 213 гривень;
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 259 гривень;
  • The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривень;
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition — 354 гривні;
  • Valheim — 209 гривень;
  • Marvel's Guardians of the Galaxy — 909 гривень;
  • Death Stranding — 539 гривень;
  • Hollow Knight — 114 гривень;
  • Disco Elysium — The Final Cut — 191 гривня;
  • Mafia: Definitive Edition — 374 гривні;
  • New World — 359 гривень;
  • Life is Strange: True Colors — 839 гривень;
  • Ori and the Will of the Wisps — 125 гривень;
  • DOOM Eternal — 264 гривні;
  • Sea of Thieves — 320 гривень.

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