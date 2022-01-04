Користувачі Steam вибрали кращі ігри року / фото Capcom

У грудні почалося голосування за кращі ігри 2021 року, за версією користувачів Steam. Відвідувачам сервісу дозволялося номінувати проекти в кожній з десяти категорій. Назви останніх давали точно зрозуміти, за якими критеріями здійснювати вибір. Окремі номінації мали обмеження — в них можна було голосувати тільки за ігри 2021 року. За традицією на початку січня Valve підбила підсумки премії Steam і назвала переможців.

Читайте такожЧитачі УНІАН обрали найкращі ігри 2021 року. Головний приз дістався Resident Evil VillageКращим проектом 2021-го аудиторія сервісу визнала Resident Evil Village. Це не перший раз, коли хоррору Capcom дістається головний приз. Він також переміг на Golden Joystick Awards і в користувацькому голосуванні серед читачів УНІАН. В інших номінаціях лідерами виявилися не менш гідні проекти минулого року. Серед них, наприклад, є Marvel's Guardians of the Galaxy і Deathloop.

Всі переможці премії Steam / фото Valve

Всі переможці премії Steam 2021

  • Гра року — Resident Evil Village.
  • Гра року у віртуальній реальності — Cooking Simulator VR.
  • Улюблене дитя — Terraria.
  • Друг пізнається в біді — It Takes Two.
  • Видатний візуальний стиль — Forza Horizon 5.
  • Найбільш інноваційний геймплей — Deathloop.
  • Краща гра, яка вам не дається — Nioh 2 — The Complete Edition.
  • Кращий саундтрек — Marvel's Guardians of the Galaxy.
  • Краща гра з видатним сюжетом — Cyberpunk 2077.
  • Влаштуйтеся зручніше — Farming Simulator 22.

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