Перше місце в одній з номінацій дісталося Cyberpunk 2077.

У грудні почалося голосування за кращі ігри 2021 року, за версією користувачів Steam. Відвідувачам сервісу дозволялося номінувати проекти в кожній з десяти категорій. Назви останніх давали точно зрозуміти, за якими критеріями здійснювати вибір. Окремі номінації мали обмеження — в них можна було голосувати тільки за ігри 2021 року. За традицією на початку січня Valve підбила підсумки премії Steam і назвала переможців.

Читайте такожЧитачі УНІАН обрали найкращі ігри 2021 року. Головний приз дістався Resident Evil VillageКращим проектом 2021-го аудиторія сервісу визнала Resident Evil Village. Це не перший раз, коли хоррору Capcom дістається головний приз. Він також переміг на Golden Joystick Awards і в користувацькому голосуванні серед читачів УНІАН. В інших номінаціях лідерами виявилися не менш гідні проекти минулого року. Серед них, наприклад, є Marvel's Guardians of the Galaxy і Deathloop.

Всі переможці премії Steam 2021

Гра року — Resident Evil Village.

Гра року у віртуальній реальності — Cooking Simulator VR.

Улюблене дитя — Terraria.

Друг пізнається в біді — It Takes Two.

Видатний візуальний стиль — Forza Horizon 5.

Найбільш інноваційний геймплей — Deathloop.

Краща гра, яка вам не дається — Nioh 2 — The Complete Edition.

Кращий саундтрек — Marvel's Guardians of the Galaxy.

Краща гра з видатним сюжетом — Cyberpunk 2077.

Влаштуйтеся зручніше — Farming Simulator 22.

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