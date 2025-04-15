Зараз можна забрати популярну адвенчуру Dredge зі знижкою в 50%.

У Steam стартував третій щорічний фестиваль Lovecraftian Days, і це просто свято для всіх, хто любить щупальця, божевілля і приємні знижки.

На майданчику можна знайти тисячі ігор у жанрі космічного жаху з натхненням від Лавкрафта - від RPG і рогаликів до затишних інді з нальотом потойбічного. Деякі пропозиції - найдешевші за всю історію.

Dredge - мабуть, головне, що варто забрати просто зараз. Моторошний симулятор риболовлі від Black Salt Games з атмосферою, ніби Лавкрафт закохався в підводний трилер, - зараз зі знижкою 50%, 257 гривень замість звичайних 515.

Відео дня

Серед свіжих хітів - Skald: Against the Black Priory. Це ретро-RPG у дусі Ultima і DnD, з піксельною естетикою, бойовою системою і чудовим сюжетом. Зараз 40% знижки, всього 200 гривень.

Ще один гарячий кандидат - Pacific Drive. Виживалка від першої особи, де ви мчитеся на машині через зачаровані ліси Тихоокеанського Північного Заходу, сповнені аномалій, звуків і жаху. Вона хоч і не зовсім входить до Lovecraftian Days, але знижка 40% (440 гривень) все ж дуже приваблива.

Раніше ми розповідали, що в Steam знайшли заховану сторінку, де можна подивитися, скільки грошей на ігри ви витратили.

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