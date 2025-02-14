Осінній розпродаж цього року відбудеться раніше, ніж зазвичай.

Valve опублікувала календар усіх розпродажів і тематичних фестивалів у Steam на 2025 рік. Загалом цього року буде 25 івентів, не враховуючи фестивалів демоверсій Steam Next Fest.

Також Valve перенесла дати проведення великого осіннього розпродажу. Раніше його тіснили Геловін і "Чорна п'ятниця" через що осінній розпродаж плавно перетікав у зимовий. Тепер івент буде проходити з 29 вересня по 6 жовтня.

Розпродажі Steam у першій половині 2025 року:

Фестиваль стратегій у реальному часі: 20-27 січня (завершився)

Фестиваль idle-ігор: 3-10 лютого (завершився)

Фестиваль локальних кооперативів: 10-17 лютого

Лютневий фестиваль "Іграм бути" 2025 року: 24 лютого - 3 березня

Фестиваль візуальних новел: 3-10 березня

Весняний розпродаж у Steam: 13-20 березня 2025 року

Фестиваль містобудування та симуляторів колоній: 24-31 березня

Фестиваль собаконів: 21-28 квітня

Фестиваль військових ігор: 28 квітня - 5 травня

Фестиваль колекціонування істот: 12-19 травня

Фестиваль "Зомбі проти вампірів": 26 травня - 2 червня

Червневий фестиваль "Іграм бути" 2025 року: 9-16 червня

Фестиваль риболовлі: 16-23 червня

Літній розпродаж у Steam: 26 червня - 10 липня 2025 року

Розпродажі Steam у другій половині 2025 року:

Фестиваль автоматизації: 14-21 липня

Фестиваль перегонів: 28 липня - 4 серпня

Фестиваль 4X-ігор: 11-18 серпня

Фестиваль шутерів від третьої особи: 25 серпня - 1 вересня

Фестиваль політичних симуляторів: 8-15 вересня

Осінній розпродаж у Steam 2025 року: 29 вересня - 6 жовтня

Жовтневий фестиваль "Іграм бути" 2025 року: 13-20 жовтня

"Страхи в Steam 4": 27 жовтня - 3 листопада

Фестиваль ігор про тварин: 10-17 листопада

Фестиваль спорту: 8-15 грудня

Зимовий розпродаж у Steam: 18 грудня 2025 року - 5 січня 2026 року

Раніше ми розповідали, що маскот розпродажів Steam - Steam Delivery Girl більше не з'явиться в магазині. У художниці закінчився контракт із Valve.

Відео дня

Вас також можуть зацікавити новини: