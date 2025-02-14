Valve опублікувала календар усіх розпродажів і тематичних фестивалів у Steam на 2025 рік. Загалом цього року буде 25 івентів, не враховуючи фестивалів демоверсій Steam Next Fest.
Також Valve перенесла дати проведення великого осіннього розпродажу. Раніше його тіснили Геловін і "Чорна п'ятниця" через що осінній розпродаж плавно перетікав у зимовий. Тепер івент буде проходити з 29 вересня по 6 жовтня.
Розпродажі Steam у першій половині 2025 року:
- Фестиваль стратегій у реальному часі: 20-27 січня (завершився)
- Фестиваль idle-ігор: 3-10 лютого (завершився)
- Фестиваль локальних кооперативів: 10-17 лютого
- Лютневий фестиваль "Іграм бути" 2025 року: 24 лютого - 3 березня
- Фестиваль візуальних новел: 3-10 березня
- Весняний розпродаж у Steam: 13-20 березня 2025 року
- Фестиваль містобудування та симуляторів колоній: 24-31 березня
- Фестиваль собаконів: 21-28 квітня
- Фестиваль військових ігор: 28 квітня - 5 травня
- Фестиваль колекціонування істот: 12-19 травня
- Фестиваль "Зомбі проти вампірів": 26 травня - 2 червня
- Червневий фестиваль "Іграм бути" 2025 року: 9-16 червня
- Фестиваль риболовлі: 16-23 червня
- Літній розпродаж у Steam: 26 червня - 10 липня 2025 року
Розпродажі Steam у другій половині 2025 року:
- Фестиваль автоматизації: 14-21 липня
- Фестиваль перегонів: 28 липня - 4 серпня
- Фестиваль 4X-ігор: 11-18 серпня
- Фестиваль шутерів від третьої особи: 25 серпня - 1 вересня
- Фестиваль політичних симуляторів: 8-15 вересня
- Осінній розпродаж у Steam 2025 року: 29 вересня - 6 жовтня
- Жовтневий фестиваль "Іграм бути" 2025 року: 13-20 жовтня
- "Страхи в Steam 4": 27 жовтня - 3 листопада
- Фестиваль ігор про тварин: 10-17 листопада
- Фестиваль спорту: 8-15 грудня
- Зимовий розпродаж у Steam: 18 грудня 2025 року - 5 січня 2026 року
Раніше ми розповідали, що маскот розпродажів Steam - Steam Delivery Girl більше не з'явиться в магазині. У художниці закінчився контракт із Valve.