Valve опублікувала календар розпродажів Steam / Фото - спільнота Steam

Valve опублікувала календар усіх розпродажів і тематичних фестивалів у Steam на 2025 рік. Загалом цього року буде 25 івентів, не враховуючи фестивалів демоверсій Steam Next Fest.

Також Valve перенесла дати проведення великого осіннього розпродажу. Раніше його тіснили Геловін і "Чорна п'ятниця" через що осінній розпродаж плавно перетікав у зимовий. Тепер івент буде проходити з 29 вересня по 6 жовтня.

Розпродажі Steam у першій половині 2025 року:

  • Фестиваль стратегій у реальному часі: 20-27 січня (завершився)
  • Фестиваль idle-ігор: 3-10 лютого (завершився)
  • Фестиваль локальних кооперативів: 10-17 лютого
  • Лютневий фестиваль "Іграм бути" 2025 року: 24 лютого - 3 березня
  • Фестиваль візуальних новел: 3-10 березня
  • Весняний розпродаж у Steam: 13-20 березня 2025 року
  • Фестиваль містобудування та симуляторів колоній: 24-31 березня
  • Фестиваль собаконів: 21-28 квітня
  • Фестиваль військових ігор: 28 квітня - 5 травня
  • Фестиваль колекціонування істот: 12-19 травня
  • Фестиваль "Зомбі проти вампірів": 26 травня - 2 червня
  • Червневий фестиваль "Іграм бути" 2025 року: 9-16 червня
  • Фестиваль риболовлі: 16-23 червня
  • Літній розпродаж у Steam: 26 червня - 10 липня 2025 року

Розпродажі Steam у другій половині 2025 року:

  • Фестиваль автоматизації: 14-21 липня
  • Фестиваль перегонів: 28 липня - 4 серпня
  • Фестиваль 4X-ігор: 11-18 серпня
  • Фестиваль шутерів від третьої особи: 25 серпня - 1 вересня
  • Фестиваль політичних симуляторів: 8-15 вересня
  • Осінній розпродаж у Steam 2025 року: 29 вересня - 6 жовтня
  • Жовтневий фестиваль "Іграм бути" 2025 року: 13-20 жовтня
  • "Страхи в Steam 4": 27 жовтня - 3 листопада
  • Фестиваль ігор про тварин: 10-17 листопада
  • Фестиваль спорту: 8-15 грудня
  • Зимовий розпродаж у Steam: 18 грудня 2025 року - 5 січня 2026 року

Раніше ми розповідали, що маскот розпродажів Steam - Steam Delivery Girl більше не з'явиться в магазині. У художниці закінчився контракт із Valve.

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