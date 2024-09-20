Критики називають гру одним із найкращих інді-проектів року.

Нова гра Copycat про непросту долю кішки з притулку нещодавно вийшла в Steam. Критики вже назвали гру одним із відкриттів року.

Реліз емоційної гри Copycat відбувся 19 вересня. Гра розповідає про пригоди кішки, яка покинула притулок і знайшла новий дім. Однак її щастя виявилося недовгим: вуличний кіт, який раптово з'явився, виганяє її, і тепер героїні доведеться виживати в суворому світі.

Copycat пропонує гравцям зануритися в зворушливу історію про дружбу, зраду і боротьбу за виживання. Гра перевірить вашу емпатію і змусить замислитися про долі покинутих тварин.

Гра також удостоїлася уваги критиків. Видання відзначають підхід розробників до наративної розповіді та драматичного сюжету.

Складна, зворушлива оповідь - Gameshub Не полінуйтеся пройти Copycat за один присід, і приготуйте перед цим хустки - Comagazine Історія про кохання, стійкість і нерозривні зв'язки, які допомагають нам почуватися як вдома - Overage Gaming

При цьому користувацька оцінка Steam досягла 91% позитивних рецензій. Гравці згодні з критиками, зазначаючи, що гра здатна розбити серце.

Copycat розробили інді-розробники з компанії Spoonful of Wonder, сімейна пара Саманта Кейбл і Костянтин Ляхов. Гра стала їхнім дебютним проєктом. Своєю метою при розробці гри вони називають вибух уяви і волання до ностальгії.

Нагадаємо, що нещодавно ми розповідали про ще один цікавий інді-проєкт у Steam, Thank Goodness You're Here! Це вже комедійна адвенчура про невдалого торгового агента, який намагається збільшити продажі продукту свого клієнта.

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