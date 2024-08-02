Журналісти і гравці сходяться на думці, що це одна з найсмішніших і найкреативніших ігор останніх років.

Днями в магазині Steam відбувся реліз Thank Goodness You're Here! – пригодницького платформера, який уже називають однією з найсмішніших і найкреативніших ігор останніх років. На агрегаторі Metacritic, наприклад, він зібрав 90 балів зі 100 можливих, а рейтинг серед гравців становить 99%.

Зокрема, авторитетне видання Eurogamer поставило грі 5 з 5, похваливши відмінне почуття гумору авторів, гарний двовимірний сетинґ, місто, сповнене самобутніх персонажів, пародію на британську культуру і добре реалізований геймплей у стилі класичних пригод "point-and-click". А автор PC Gamer назвав її "однією з найчарівніших ігор, у які я коли-небудь грав, але я не можу пояснити, чому".

Сюжет Thank Goodness You're Here! розповідає про дивакуватого комівояжера, якого у відчайдушній спробі збільшити продажі відправляють у містечко Барнсворт, щоб зустрітися з мером. Утім, в істинно британській манері він запізнюється, тому вам доводиться шукати інший спосіб зайняти свій час, поки ви чекаєте. Головний герой досліджує околиці, знайомиться з ексцентричними мешканцями та виконує їхні незвичні прохання.

Адвенчуру створила невелика студія Coal Supper. Команда описує свою гру як "комедійний бацформер", у якому дії гравця поступово змінюють навколишній світ. Усі персонажі повністю озвучені, через це досвід більше схожий на скетч-шоу, ніж на відеогру, зазначають рецензенти.

Орім Steam, купити адвенчуру можна в EGS, PlayStation 4, PlayStation 5 і Switch. Української локалізації немає, але є російські субтитри. Просять за неї 339 грн.

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