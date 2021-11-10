Правда, конкретною інформацією розробники поки не готові ділитися.

В інтерв'ю порталу IGN директор Bethesda Game Studios Тодд Говард розповів не тільки про Starfield і The Elder Scrolls VI. Він також поділився інформацією про майбутнє Fallout — знаменитої постапокаліптичної серії рольових ігор.

За словами керівника, франшиза обов'язково продовжить розвиватися. У Bethesda вже є плани на Fallout 5, але вони поки викладені в "односторінковому" варіанті. Тобто команда зробила начерки сюжету, антуражу і основних геймплейних ідей, після чого відклала проект в сторону. Продовження постапокаліптичної серії вийде ще нескоро: спочатку Bethesda повинна випустити Starfield, а потім повноцінно зайнятися The Elder Scrolls VI. Тільки після цього настане черга Fallout 5. Студія Тодда Говарда зазвичай витрачає на створення ігор чотири роки. Starfield вийде 11 листопада 2022-го, TES VI — приблизно в 2025-му, так як над проектом вже працює невелика команда. Виходить, Fallout 5 можна не чекати раніше 2028 року або навіть 2029-го.

New Vegas 2 не відбудеться

Bethesda не збирається доручати розробку нових частин франшизи іншим командам. Тодд Говард натякнув на це в свіжому інтерв'ю.

Керівник назвав Fallout частиною ДНК Bethesda Game Studios.

Коли видавництво Bethesda Softworks увійшло до складу Microsoft, багато хто сподівався, що воно зможе співпрацювати з іншими внутрішніми студіями корпорації. Люди відразу почали мріяти про Fallout: New Vegas 2 від Obsidian Entertainment.

Ця компанія створила першу частину і була куплена Microsoft ще в листопаді 2018 року. Однак слова Тодда Говарда підтверджують, що команді не дадуть зайнятися New Vegas 2.

Автор: Назар Степорук